Chiva cambiará su red de alcantarillado al prohibir la CHJ que pase por el barranco El Ayuntamiento debe aumentar el diámetro de las tuberías que sustituyan al colector del cauce que acabó destrozado por la dana

Paco Moreno Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:53 Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no quiere que el colector destrozado por la dana en el barranco de Chiva sea reconstruido en el mismo lugar, con el fin de evitar el riesgo de vertidos en el cauce. Por ese motivo, el Ayuntamiento trabaja en rediseñar la red del municipio que sirva para la evacuación de este caudal hasta la depuradora situada aguas abajo.

Así lo indicó ayer el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Tarín, quien comentó que la premisa de «vertido cero» es lo que ha predominado en esta decisión. El colector quedó reventado por la dana ocurrida hace un año y su reconstrucción con el mismo trazado es inviable, dijo el edil de Activa Chiva.

De ahí que el gobierno municipal trabaje ahora en derivar el caudal de aguas negras domiciliarias que llegaban al colector por otros trazados, además de plantearse la red separativa donde se pueda, para que no acaben mezcladas las aguas pluviales y las residuales. ¿Cuál es el problema? Las tuberías por donde deben pasar hasta la depuradora no tienen el diámetro suficiente para soportar el caudal.

De ahí que en los próximos meses, los vecinos de Chiva afectados se enfrenten a una buena «ración» de obras en sus calles con la excavación de zanjas hasta que se normalice la situación. «El colector anterior desapareció por la dana», comentó Tarín acerca de una población donde se produjeron daños cuantiosos.

Algunos todavía pueden verse en un paseo de pocos minutos por el casco urbano, dado que el barranco atraviesa las calles de Chiva. La Confederación del Júcar trabaja en varias obras de emergencia tras la retirada de arrastres de las inundaciones. Se trata por ejemplo de la excavación de cuatro grandes cuencos en el barranco, tanto en la zona residencial como aguas arriba, de tal manera que una avenida de calibre similar a la ocurrida en la dana no coja esa velocidad extrema que arrasó con todo. Retener los caudal es una de las soluciones que han dado los técnicos tras estudiar lo ocurrido en octubre de 2024.

Tarín dijo que ahora, cuando llueve, no es raro que acaben inundados plantas bajas y corrales debido a que el caudal aflora por los desagües de los sanitarios, debido a que la red carece de cualquier capacidad. Sobre esto, indicó que algunas viviendas tenían las conexiones directamente con el colector destruido, por lo que ahora tendrán que derivar una tubería hasta la calle opuesta al barranco tras modificarse las tuberías.

El problema de la adaptación ocurrirá en el tramo urbano, comentó el edil, dado que aguas abajo la situación está normalizada al recorrer el colector una zona fuera del barranco. El Ayuntamiento recibió 36 millones del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, por lo que podrá tirar de este presupuesto en la reconstrucción de la red.

«Si ahora hay una tubería de 300 hará falta una de 600, por citar un ejemplo», consideró sobre las futuras obras. En la calle Antonio Machado y Doctor Bernat es donde se sitúan las viviendas que deberán realizar otra acometida hasta la red. En el barrio de Bechinos, una de las zonas más antiguas del municipio, ya se ha colocado tubería nueva con el diámetro adecuado en unas recientes obras de reurbanización. «Es un problema importante que deberemos resolver», señaló el edil acerca de unas obras inminentes para conseguir la ausencia total de riesgo de vertidos.