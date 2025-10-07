El alcalde de Chelva cesa cautelarmente al tesorero que reconoció haber malversado caudales públicos de manera continuada Otro funcionario asumirá esta labor tras la confesión ante la Policía Judicial

Manuel García Chelva Martes, 7 de octubre 2025, 15:56 Comenta Compartir

El alcalde de Chelva, David Cañigueral (EU), ha acordado el cese cautelar en el desempeño de sus funciones de tesorería municipal del funcionario de carrera que reconoció su implicación ante la Policía Judicial en hechos que pudieran ser constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

En la resolución de alcaldía se apunta que se toma esta decisión «por causa justificada y en tanto se aclare su situación judicial, sin perjuicio del respeto a su derecho a la presunción de inocencia».

De este modo, y como en el Ayuntamiento chelvano desempeña sus funciones como Secretario-Interventor otro funcionario con habilitación nacional, quien reúne los requisitos para asumir temporalmente las funciones de Tesorería como tesorero accidental, se le ceden por el momento estas responsabilidades, según señala el escrito firmado por el primer edil.

Considerando además que el régimen habitual de ordenación de pagos del Ayuntamiento está ordinariamente sujeto a tres firmas mancomunadas, y que, ante la situación excepcional descrita, «procede acordar transitoriamente un sistema de dos firmas mancomunadas, de las cuales una deberá corresponder necesariamente al Alcalde y la otra al Secretario-Interventor-tesorero como medida de control y garantía en tanto se regulariza la situación».

Esta situación se produce después de que este pasado sábado, como ya publicó LAS PROVINCIAS, el Ayuntamiento advirtiera sobre esta situación. En concreto, en un comunicado en redes sociales se explicaba, por parte del Consistorio, de que el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Llíria investigaba un presunto delito continuado de malversación de fondos públicos por parte de un funcionario del Ayuntamiento de Chelva. Así lo anunció el Consistorio en un comunicado en el que el equipo de Gobierno, de Esquerra Unida, dijo que había denunciado los hechos ante la Benemérita.

El comunicado detallaba que el Consistorio tuvo conocimiento de lo ocurrido en la tarde del viernes, a las 18 horas, cuando la Policía Judicial de Llíria trasladó los hechos a responsables municipales. «Ante este comunicado, el Ayuntamiento de Chelva ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil para que se proceda, con la mayor celeridad posible, al esclarecimiento de unos presuntos hechos que para el propio Ayuntamiento y el municipio de Chelva, desde el respeto a la presunción de inocencia, es la máxima prioridad», indica el comunicado. «Se van a destinar cuantos recursos, colaboración y medios sean necesarios», añade. El texto terminaba con la promesa de informar a la población de la localidad, unos 1.600 habitantes, «con total transparencia».