Vista general de Chelva. IRENE MARSILLA

La Policía investiga un caso de malversación de caudales públicos en Chelva

El Ayuntamiento denuncia los hechos ante la Guardia Civil tras tener conocimiento del presunto robo de un funcionario municipal

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:14

Comenta

La Policía Judicial de Llíria investiga un presunto delito continuado de malversación de fondos públicos por parte de un funcionario del Ayuntamiento de Chelva. Así lo ha anunciado el Consistorio en un comunicado en el que el equipo de Gobierno, de Esquerra Unida, ha dicho que ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil.

El comunicado detalla que el Consistorio tuvo conocimiento de lo ocurrido en la tarde del viernes, a las 18 horas, cuando la Policía Judicial de Llíria trasladó los hechos a responsables municipales. «Ante este comunicado, el Ayuntamiento de Chelva ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil para que se proceda, con la mayor celeridad posible, al esclarecimiento de unos presuntos hechos que para el propio Ayuntamiento y el municipio de Chelva, desde el respeto a la presunción de inocencia, es la máxima prioridad», indica el comunicado. «Se van a destinar cuantos recursos, colaboración y medios sean necesarios», añade.

El texto termina con la promesa de informar a la población de la localidad, unos 1.600 habitantes, «con total transparencia». Este diario ha intentado hablar con el alcalde, David Cañigueral, que es también el concejal de Personal, pero no ha atendido a las llamadas de LAS PROVINCIAS.

