El musical «Un genio muy genial» encabeza una completa agenda para toda la familia con la que disfrutar de la aventura de la Navidad en Benicàssim

El Ayuntamiento de Benicàssim presenta su programación navideña, una propuesta amplia y diseñada para el disfrute de toda la familia. Este año, la agenda estará encabezada por el musical «Un genio muy genial», que se representará el domingo 21 de diciembre a las 18:30 horas.

La apertura oficial de la Navidad tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en la plaza de Les Corts Valencianes, con el tradicional encendido de luces y la inauguración del árbol artesanal confeccionado por la Asociación de Amas de Casa Santa Àgueda. La jornada se iniciará a las 17:30 horas y contará con la obra de títeres «La verdadera historia de la Navidad», además de animación infantil, música y una chocolatada para todos los asistentes.

A lo largo del mes de diciembre y hasta la festividad de Reyes, se desarrollará una amplia oferta de actividades familiares, disponibles para su consulta en la Agenda Municipal (agenda.benicassim.es). El 14 de diciembre se abrirá al público el belén del Ayuntamiento, coincidiendo con la celebración del XXXV Mercadillo Solidario Grup Viure en la calle Santo Tomás.

El 19 de diciembre, Papá Noel llegará a la Plaza de la Constitución a las 17:00 horas para recoger las cartas de los más pequeños, en una jornada que incluirá talleres organizados por el Casal Jove. El día 20, la Unión Musical Santa Cecilia de Benicàssim ofrecerá su tradicional concierto de Navidad en el Teatre Francesc Tàrrega.

La programación continuará el 27 de diciembre con la ya clásica «San Silvestre», una cita lúdico-deportiva que contará con modalidad infantil a las 18:00 horas y de adultos a las 19:30 horas.

La ciudad despedirá el 2025 con una fiesta infantil de fin de año el 31 de diciembre a las 11:00 horas en la Carpa de Navidad. Las campanadas que darán la bienvenida a 2026 tendrán lugar frente a la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva y, posteriormente, la Carpa de Navidad acogerá la actuación de la orquesta «The Luxe».

El Cartero Real visitará Benicàssim el viernes 2 de enero de 2026 a las 17:00 horas en la Plaza de la Constitución, donde recibirá las cartas de los niños y niñas del municipio. La programación navideña concluirá el 5 de enero con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a las 17:00 horas a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, donde adorarán al Niño Jesús. A continuación, comenzará la tradicional cabalgata, que partirá desde la calle Santo Tomás, en el cruce con la calle Desierto de las Palmas, y finalizará en la Carpa de Navidad. Allí, los Reyes Magos atenderán a los más pequeños, antes de la actuación de la orquesta «The Luxe XXL», que pondrá el broche final a la noche del Roscón.