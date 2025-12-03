Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz

Detenido un hombre por robar en una carnicería de Burriana

Sustrajo 920 euros en efectivo y diverso género por importe de 1.500 euros

EP

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:15

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una carnicería de la localidad de Burriana (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos se remontan a la madrugada del 20 de noviembre, cuando los guardias civiles comprobaron que habían forzado la reja que protege la puerta de acceso de un comercio y, una vez en su interior, sustrajeron 920 euros en efectivo y diverso género por importe de 1.500 euros.

Iniciada la correspondiente investigación los agentes efectuaron numerosas gestiones, así como otras más técnicas que dieron como resultado su identificación y detención como presunto autor de un delito de robo.

Al mismo le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y la misma tarde de la detención supuestamente había sustraído productos de otro supermercado de la localidad. Las diligencias instruidas junto con el detenido ha sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Vila-real.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  3. 3 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  4. 4 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  5. 5 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  6. 6 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana
  8. 8

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación
  9. 9

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  10. 10

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenido un hombre por robar en una carnicería de Burriana

Detenido un hombre por robar en una carnicería de Burriana