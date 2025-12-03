Detenido un hombre por robar en una carnicería de Burriana Sustrajo 920 euros en efectivo y diverso género por importe de 1.500 euros

EP Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una carnicería de la localidad de Burriana (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos se remontan a la madrugada del 20 de noviembre, cuando los guardias civiles comprobaron que habían forzado la reja que protege la puerta de acceso de un comercio y, una vez en su interior, sustrajeron 920 euros en efectivo y diverso género por importe de 1.500 euros.

Iniciada la correspondiente investigación los agentes efectuaron numerosas gestiones, así como otras más técnicas que dieron como resultado su identificación y detención como presunto autor de un delito de robo.

Al mismo le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y la misma tarde de la detención supuestamente había sustraído productos de otro supermercado de la localidad. Las diligencias instruidas junto con el detenido ha sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Vila-real.

Temas

Guardia Civil