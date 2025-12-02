La 22ª edición del Trofeo Internacional Castalia Castellón contará con la participación de 650 nadadores

EXTRA Martes, 2 de diciembre 2025, 17:45 Compartir

La ciudad de Castellón se prepara para recibir, del 5 al 7 de diciembre, la 22ª edición del Trofeo Internacional Castalia Castellón (TICC), una de las grandes citas de la natación española, que este año volverá a llenar la Piscina Olímpica de un ambiente vibrante y de alto nivel competitivo y con entrada gratuita. La edición 2025 reunirá a 649 deportistas pertenecientes a 67 clubes y sumará un total de 1.820 participaciones en piscina corta, un formato que multiplica la intensidad y el espectáculo. La competición se desarrollará en tres categorías —infantil, junior y absoluto— lo que permitirá disfrutar de jóvenes talentos, promesas consolidadas y figuras en plena proyección internacional.

El alcance territorial del evento refleja el crecimiento constante del TICC, que contará con nadadores procedentes de 18 provincias españolas, incluyendo Madrid, Zaragoza, Cuenca, Ciudad Real, Castellón, Valencia, Alicante, Barcelona, San Sebastián, Sevilla, Málaga, Murcia, Albacete, Pontevedra, Bilbao, Toledo y Vitoria. A esta amplia representación nacional se suman deportistas internacionales de Países Bajos, Ucrania, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos que eligen Castellón para afrontar una prueba clave en su preparación de cara a campeonatos europeos, mundiales u olímpicos.

Uno de los sellos distintivos del Trofeo Internacional Castalia Castellón es su firme compromiso con la inclusión. Este año, la participación de 20 nadadores adaptados, plenamente integrados en las pruebas regulares, refuerza su condición de referente nacional en natación inclusiva y contribuye a su reconocimiento como el segundo mejor trofeo de España.

La organización también ha anunciado un incremento en las dotaciones económicas de los premios, un gesto que subraya la apuesta por la excelencia deportiva y que refuerza la atracción de atletas de alto nivel. Para el Club Natación Castalia, responsable del evento, esta evolución es fruto de un trabajo continuado. Su vicepresidenta, Ana Dalmau, señala que «la TICC es el resultado de muchos años de dedicación. El crecimiento en participación y en calidad deportiva demuestra la confianza de los clubes y consolida nuestra defensa de una natación inclusiva, diversa y competitiva».

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, destaca que «para Castellón es un orgullo albergar una prueba internacional de esta envergadura. La TICC no solo proyecta la imagen de la ciudad, sino que impulsa el deporte base y fortalece nuestra apuesta por el binomio turismo–deporte, que está dando resultados excepcionales en este 2025».

Con previsiones que apuntan a alcanzar en 2025 cerca de 650 nadadores, 200 técnicos y unos 2.000 espectadores, el Trofeo Castalia Castellón continúa creciendo y posicionándose como una cita imprescindible en el calendario.