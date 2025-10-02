Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Bronca entre PP y PSPV después de que el número dos de Morant acuse a una diputada con síndrome de Down de tener «la mente sucia»
Entrega de premios a los ganadores. LP

La Terreta se corona como mejor «Esmorzaret Llirià» de 2025

El segundo premio fue para Les Termes Gastrobar y Saó Espai Gastronòmic, y el tercero para La Taula de Llíria

Manuel García

Llíria

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:40

Comenta

La Terreta se ha convertido en el nuevo ganador de la campaña gastronómica «L'Esmorzaret Llirià», que promueve cada verano la Federació del Comerç de Llíria. Anoche se entregaron los premios de la presente edición en un acto que contó con la presencia del alcalde Paco Gorrea, el edil de Comercio Joanma Miguel, y el presidente de la Federació, Vicente Nadal.

El mejor bocadillo de «L'Esmorzaret Llirià» 2025 presentaba una propuesta llena de carácter local con una mezcla de embutido liriano sobre una base fina de patatas, acompañadas con huevo frito y mayonesa de ajo negro.

El segundo premio fue compartido por Les Termes Gastrobar y Saó Espai Gastronòmic, tras quedar empatados, mientras que el tercero recayó en La Taula de Llíria.

La quinta edición de esta campaña gastronómica, celebrada entre los meses de julio y septiembre, contó con la participación de los locales galardonados junto a APTC Bar, Bar Q Casa, Ca Gonzalo, Ca Rochina, Cafetería El Pibe, Cafetería Me da igual, Cafetería Restaurante Aifos, Gastrobar La Unió y Paneo Llíria.

En estos tres meses se ha servido casi 15.000 almuerzos, un 25% más que el año pasado. Esto ha supuesto un volumen de negocio directo en los establecimientos participantes de 132.592 euros, además del impacto económico indirecto que tiene en los comercios de alimentación federados que proveían los productos de los bocadillos.

Esta iniciativa de la Federació del Comerç se desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento de Llíria, y el apoyo la Unió Gremial, Provea, Caixa Popular, Infotúria y Bodegas Vicente Gandía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  7. 7 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  8. 8 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  9. 9 Adiós a los viejos chiringuitos en la Malvarrosa: Comienza el derribo del restaurante El Bobo
  10. 10

    El papel residual de Tragsa el día de la dana: llevar comida al centro de Emergencias y a los bomberos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Terreta se corona como mejor «Esmorzaret Llirià» de 2025

La Terreta se corona como mejor «Esmorzaret Llirià» de 2025