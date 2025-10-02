La Terreta se corona como mejor «Esmorzaret Llirià» de 2025 El segundo premio fue para Les Termes Gastrobar y Saó Espai Gastronòmic, y el tercero para La Taula de Llíria

Manuel García Llíria Jueves, 2 de octubre 2025, 10:40

La Terreta se ha convertido en el nuevo ganador de la campaña gastronómica «L'Esmorzaret Llirià», que promueve cada verano la Federació del Comerç de Llíria. Anoche se entregaron los premios de la presente edición en un acto que contó con la presencia del alcalde Paco Gorrea, el edil de Comercio Joanma Miguel, y el presidente de la Federació, Vicente Nadal.

El mejor bocadillo de «L'Esmorzaret Llirià» 2025 presentaba una propuesta llena de carácter local con una mezcla de embutido liriano sobre una base fina de patatas, acompañadas con huevo frito y mayonesa de ajo negro.

El segundo premio fue compartido por Les Termes Gastrobar y Saó Espai Gastronòmic, tras quedar empatados, mientras que el tercero recayó en La Taula de Llíria.

La quinta edición de esta campaña gastronómica, celebrada entre los meses de julio y septiembre, contó con la participación de los locales galardonados junto a APTC Bar, Bar Q Casa, Ca Gonzalo, Ca Rochina, Cafetería El Pibe, Cafetería Me da igual, Cafetería Restaurante Aifos, Gastrobar La Unió y Paneo Llíria.

En estos tres meses se ha servido casi 15.000 almuerzos, un 25% más que el año pasado. Esto ha supuesto un volumen de negocio directo en los establecimientos participantes de 132.592 euros, además del impacto económico indirecto que tiene en los comercios de alimentación federados que proveían los productos de los bocadillos.

Esta iniciativa de la Federació del Comerç se desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento de Llíria, y el apoyo la Unió Gremial, Provea, Caixa Popular, Infotúria y Bodegas Vicente Gandía.

