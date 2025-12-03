Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un accidente en la rotonda de los Anzuelos colapsa la entrada a la Pista de Silla
Raga y Martínez Mus, con miembros de su equipo. LP

Riba-roja reclama que se retome el proyecto de una pasarela en Valencia La Vella

El alcalde Raga se reúne con el conseller Martínez Mus para reivindicar la obra paralizada debido a la dana

P. M.

VALENCIA

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:57

Comenta

El alcalde de Riba-roja Robert Raga y el concejal de Movilidad y Urbanizaciones, Rafa Gómez, se reunieron este martes con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para abordar la construcción de la Pasarela de Valencia La Vella.

‍️‍️El gobierno municipal ha trasladado en reiteradas ocasiones a la administración autonómica la necesidad de establecer un paso ciclo-peatonal para comunicar los núcleos de viviendas de La Llobatera y La Carrasquereta con el apeadero de Valencia La Vella, al mismo tiempo que esta solución conectaría a los vecinos de Valencia La Vella con el carril ciclo-peatonal que anexiona el casco urbano.

La licitación del estudio de soluciones quedó paralizado por parte de la Generalitat como consecuencia de la dana y ahora se han comprometido en retomar en breve el proyecto, que ven viable para garantizar no solo la seguridad de la ciudadanía sino para fomentar el uso del transporte público.

Paralelamente, el alcalde trasladó al conseller su preocupación, como presidente de la Asociación de Municipios Vinculados al Parque Natural del Túria, por el futuro del parque y le instó a liderar la coordinación entre administraciones y presentar un proyecto de actuaciones integral de recuperación de este enclave de Quart a Pedralba.

