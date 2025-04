Mazzolari asegura que el Gobierno de Llíria (PSPV y Compromís-MOVE «no tiene un modelo de ciudad» y suspende su gestión por la inseguridad, la subida de impuestos y el abandono de servicios

M. G. Llíria Jueves, 3 de abril 2025, 15:09 Comenta Compartir

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llíria, Reme Mazzolari, ha asegurado que el Gobierno del PSOE y Compromís-MOVE «no tiene un modelo de ciudad» para Llíria y ha suspendido su gestión por el incremento de la inseguridad en el municipio, la subida de impuestos y el abandono de los servicios.

Mazzolari se ha pronunciado en estos términos durante el debate del Estado de la Ciudad celebrado en Ca la Vila. En este sentido, ha asegurado que el PSOE y Compromís-MOVE «han convertido la ciudad en el peor municipio de la comarca al ser el que más delitos se cometen, tal y como reflejan los datos del Ministerio del Interior, el del abandono de infraestructuras, servicios, limpieza y mantenimiento y el que es imposible encontrar una vivienda sino es ocupada ilegalmente».

«Impulsar un nuevo modelo de ciudad requiere gestión y el Gobierno del PSOE y Compromís-MOVE no lo está haciendo, únicamente están llevando a cabo ocurrencias que suponen una pérdida de dinero y de oportunidades de futuro para Llíria» ha señalado la dirigente popular, quien ha indicado que «atienden a lo urgente y no a lo importante, por eso, gestionan de manera atropellada y sin ideas«.

La dirigente popular se ha centrado en cinco grandes preocupaciones que a los populares «les preocupan y les ocupan» como son la inseguridad ciudadana, las ocupaciones ilegales, la falta de vivienda, la subida de impuestos y el caos en la gestión del actual Gobierno de izquierdas y ha indicado que «ante las continuas reivindicaciones, los partidos de izquierdas miran hacia otro lado mientras las vecinas y vecinas sufren los problemas diariamente».

Mazzolari ha apuntado la inseguridad como uno de los principales problemas y ha advertido de que «si el municipio no incrementa las medidas de seguridad los delincuentes vendrán a Llíria». Así, ha recordado que, según los datos del Ministerio del Interior, el año 2024 se cerró con un aumento de la criminalidad de un 19,4%, lo que sitúa a Llíria como el municipio de la Comunitat Valenciana con mayor incremento de la criminalidad».

De la misma manera, ha señalado que los delitos contra la libertad sexual suben un 27,3%, los robos con fuerza en establecimientos un 41,7%, los robos con fuerza en domicilios suben 52,8%, las estafas informáticas un 30,5% y los ciberdelitos incrementan en un 28,6% y los delitos de lesiones y riña tumultuaria se incrementan en un 60%. «Esta situación es fruto de la inacción del actual Gobierno de izquierdas en la ciudad de Llíria y el Estado y lamentablemente lo estamos sufriendo los ciudadanos».

Mazzolari ha denunciado que «muchos de los conflictos que se han vivido en Llíria han sido protagonizados por personas que han ocupado ilegalmente viviendas en nuestra ciudad». En esta línea, ha señalado que «un delito no es un derecho, por ello, las ocupaciones ilegales tienen que combatirse y el Gobierno municipal tiene que poner medidas como un mayor control de los empadronamientos y de las ayudas sociales para que no se apruebe el pago de suministros en viviendas ocupadas».

Igualmente, ha criticado que «el Gobierno del PSOE y Compromís-MOVE mire hacia otro lado ante el grave problema de la ocupación ilegal, por ello, no es el gobierno idóneo para devolver a esta ciudad el orden, la sensatez y el desarrollo» y ha añadido que «mientras no se combata la inseguridad, Llíria no prosperará y el Gobierno de izquierdas es corresponsable de esta situación por llevar hacia delante una política de brazos caídos».

Mazzolari ha denunciado «la falta de gestión y el inmovilismo» del PSOE y Compromís-MOVE pone en evidencia que «no tienen ninguna intención para ofrecer alternativas a nuestras vecinas y vecinos». «El PP impulsó que Llíria fuera uno de los municipios que se adhirió al Plan VIVE de la Generalitat, pero poco interés tiene el Gobierno municipal que todavía no ha hecho los deberes ni tampoco informa al respecto».

La portavoz popular ha denunciado que la política fiscal del Gobierno del PSOE y Compromís-MOVE es un «infierno», ya que «ha subido un 74% la tasa de la basura; ha impuesto una nueva tasa en el servicio de la poda, un servicio que con los gobiernos del PP ya se prestaba de forma gratuita; y ahora, aprueba una subida en la tarifa del agua».

«Esto, unido a las subidas en el precio de la luz, de los carburantes y de la cesta de la compra por la nefasta gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez está lastrando los bolsillos de los ciudadanos, castigando a las personas que peor lo están pasando», ha lamentado la dirigente popular.

«Han perdido subvenciones por no cumplir los plazos y además han tenido que pagar intereses de demora mientras dejan en el cajón proyectos prioritarios», ha señalado la dirigente popular, quien ha añadido que «por el contrario hacen inversiones desorbitadas en otras, como es el caso de la cubierta de las Termas Romanas de Mura, un proyecto que gastarán 1,8 millones de euros y que impedirá una visión aérea de la riqueza arqueológica única en nuestra tierra».

Mazzolari ha explicado que el patrimonio municipal está abandonado y el equipo de Gobierno no tiene previsión de invertir «ni un euro». Es el caso del Bon Pastor, que continúa cerrado por su mal estado de conservación o los Baños Árabes que necesitan una solución a las humedades y al estado de abandono en el que se encuentra. Respecto al poblado íbero, Mazzolari ha señalado que «está en un estado lamentable y según confirmó la responsable del área no tienen intención de limpiar porque la suciedad y las hierbas protegen el yacimiento» una afirmación que ha calificado de «increíble de escuchar».

La dirigente popular ha asegurado que «los proyectos de gran durabilidad en el tiempo se llevan a cabo sin consenso como es el caso de la Plaza Mayor, que todavía estamos esperando que el Gobierno del PSOE y Compromís-MOVE se dignen a explicar un proyecto aprobado por más de 1,5 millones de euros». Además, ha criticado que «invierten en calles que están bien mientras en otras quedan obligadas, dejando a barrios de primera y de segunda».

De la misma forma, la portavoz popular ha criticado que «Llíria se ha convertido en un laberinto con los continuos cambios de dirección y la peatonalización de muchas de ellas» y ha añadido que «el problema de aparcamiento ha sido un auténtico desastre, ya que los vecinos tendrán que aparcar a las afueras porque el equipo de Gobierno está eliminando todas las plazas en la zona centro». «Con estas decisiones están penalizando a los propietarios de los vehículos, especialmente a aquellos que no tienen aparcamiento privado», ha lamentado.

«A esto se une el incremento de la zona azul, lo que supone más pagos para los ciudadanos, pues hemos pasado de 246 a 652 plazas de la ORA, es decir, 406 plazas que pasan a ser de pago». «El servicio de limpieza y de mantenimiento es notablemente mejorable, al igual que el control de vertederos incontrolados», ha criticado la dirigente popular.

Mazzolari ha destacado que el PP «está comprometido con Llíria, por ello, trabajamos desde las instituciones donde tenemos responsabilidad de Gobierno como es el caso de la Diputación de Valencia y la Generalitat para que las inversiones lleguen a nuestro municipio».

Así, ha destacado «los más de 4 millones de euros que la Diputación de Valencia ha invertido en Llíria y lo seguiremos haciendo, pues este mismo lunes se ha aprobado en el pleno de la administración provincial destinar 451.408 euros del Fondo de Cooperación para Llíria, en esta primera asignación».

«Al igual que el Gobierno valenciano, que en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 se destinan al Palacio de Justicia 13,4 millones de euros para su finalización, el nuevo CEIP nº3 10,5 millones de euros, así como distintas inversiones para el Hospital de Llíria entre las que se incluyen la reparación de la fachada o la creación del Hospital de día», ha destacado la portavoz popular.