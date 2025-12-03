Marines reclama más recursos para la prevención de incendios en el Parque Natural de la Calderona La alcaldesa advierte a la Diputación del «grave problema» tras la eliminación de brigadas del programa 'EMERGE'

R. X. Marines Miércoles, 3 de diciembre 2025

La alcaldesa de Marines, Lola Celda, ha traslado a la Diputación «el grave problema que tiene el Parque Natural de la Calderona con la falta de recursos para la prevención de incendios, que además se ve incrementado por la eliminaciones de brigadas de EMERGE que trabajaban para mejorar las interfaces de zonas pobladas, como Marines Viejo y el asentamiento Del Real».

Lo ha hecho de manera directa en la reunión que ha mantenido con el diputado provincial de Medio Ambiente y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, y el gerente de Brigadas Forestales del consorcio provincial de bomberos, Marcial Díaz Garrigues.

La primera edil les ha manifestado su preocupación por la desaparición del programa EMERGE para el municipio ya que ese personal no podrá proteger dichas zonas pobladas. Cabe recordar que EMERGE es un programa de subvenciones de Labora, destinadas a la contratación de personas desempleadas por parte de las corporaciones locales para la realización de acciones previstas en planes de emergencias en el ámbito forestal.

Por su parte, los responsables de la Diputación han transmitido al Consistorio que no pueden actuar en el perímetro sin autorización de las personas propietarias. El problema está en que, en la mayoría de los casos son difíciles de localizar por la falta de inscripción notarial y registral y lo que consta en catastro son en la mayoría de los casos ilocalizables.

Desde el Ayuntamiento de Marines van a tratar de localizar a dichas personas y poner a disposición de la Diputación la autorización de las mismas para poder actuar en la limpieza de dichas zonas.

Cabe destacar que esta preocupación, por falta de inversiones en el Parque Natural de la Calderona, es patente desde hace semanas y por ello, en el último pleno celebrado en el mes de noviembre, se aprobó una moción que fue trasladada a todas las administraciones solicitando más medios personales y económicos.