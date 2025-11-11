Marines alerta del riesgo en la Calderona al suprimirse el proyecto de emergencia forestal El Ayuntamiento lamenta la decisión de la Generalitat y explica que no podrá contratar a cinco personas desempleadas para reforzar tareas al no poder optar a la subvención

Manuel García Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 07:45

Peligro y más riesgo en la Calderona. El Ayuntamiento de Marines ha lamentado, a través de un comunicado, la decisión de la Generalitat Valenciana de «modificar los criterios de concesión del proyecto relativo a la contratación de personas desempleadas por entidades locales de la Comunitat Valenciana, para la realización de acciones previstas en planes o procedimientos de emergencias en el ámbito forestal, lo que ha ocasionado que el municipio no pueda optar a estar subvención y por tanto no podrá contratar a cinco personas desempleadas para reforzar tareas para reducir los riesgos poblacionales derivados de los incendios forestales y el cuidado del entorno natural».

Las mismas fuentes municipales recordaron que en el ejercicio 2024 Marines recibió 66.000 euros para contratar durante seis meses a un capataz y cuatro peones que realizaron trabajos en prevención de incendios forestales «muy importantes en el término municipal, como nunca antes se había hecho, todos ellos contemplados en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales del término municipal de Marines. Una subvención que también disfrutó el municipio durante los años 2022 y 2023».

«No entendemos por qué ahora la Generalitat cambia los criterios y deja a muchos pueblos del Parque Natural de la Calderona sin poder optar a esta ayuda. Una subvención que apoya sobre todo a los municipios más pequeños como Marines y que ahora por arte de magia va a desaparecer», ha indicado la alcaldesa de Marines, Lola Celda.

Además, por Marines transcurre el Parque Natural de la Sierra Calderona «por lo que se hace más inconcebible todavía la supresión de este proyecto en nuestro municipio», ha añadido Celda.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha enviado una queja a la Generalitat Valenciana y se ha reunido con la Directora General de Prevención de Incendios Forestales para que estudie la inclusión de Marines en el proyecto pero hasta la fecha no se ha tenido en cuenta esta consideración. Confían en que esta situación pueda variar cuanto antes.