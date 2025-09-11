La AIU Montecollado Industrial UE 49.2 avanza en la gestión del polígono en Llíria El Ayuntamiento desbloquea un desarrollo que llevaba décadas en tramitación y se da inicio a las obras de urbanización

Manuel García Llíria Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:31

Después de la tramitación del proyecto modificado del sector UE 49.2 Montecollado Industrial, por parte del Ayuntamiento de Llíria y de su aprobación definitiva, la Agrupación de Interés Urbanística (AIU) ha comenzado la gestión para hacer realidad este sector del polígono industrial.

El concejal de Política Territorial, Paco García, ha explicado que, de esta manera, el Ayuntamiento de Llíria y los propietarios del sector «dan el último paso para hacer realidad unas obras que se iniciaron con la presentación del programa urbanístico en julio de 2008. Ahora, 17 años después, se han desbloqueado todos los impedimentos que había, sobre todo en la parte eléctrica, para poder iniciar la ejecución de las obras».

Con esta última tramitación, el personal técnico municipal ha adecuado y adaptado todos los requisitos necesarios para llevar a cabo las obras de urbanización, tanto en el apartado de los proyectos eléctricos como en materia de saneamiento, agua potable, señalización y viales públicos.

Tanto la Concejalía de Política Territorial del Consistorio de Llíria, como los propietarios integrados en la agrupación de interés urbanístico, han estado trabajando estos últimos dos años para poder agilizar los trámites y concluir con las demandas planteadas, coincidiendo ambos en la necesidad de finalizar una gestión urbanística iniciada hace casi ya dos décadas.

García ha querido destacar «la buena sintonía entre las partes y los técnicos supervisores municipales y redactores, lo cual ha llevado a presentar un modificado de proyecto que recoge las necesidades básicas de la actuación».

Igualmente, el acuerdo municipal, que ha servido de base para concluir esta unidad de ejecución, mantiene y no modifica la retasación de cargas aprobada en el 2009, así como la cuenta de liquidación provisional modificada del proyecto de reparcelación de la UE 49.2-Montecollado Industrial.

Estos días han comenzado las obras y la previsión es que las mismas estén finalizadas en 2026. El sector cuenta con una extensión de 56.267 metros cuadrados y el presupuesto de contrata para los trabajos de urbanización asciende a 2.242.444,52 euros.