La Policía Local de Sagunto multa a un centenar de conductores de patinetes y ciclistas Estas sanciones se producen durante la campaña específica para el control y la vigilancia del uso de vehículos de movilidad personal

R. D. Sagunto Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:22 Comenta Compartir

La Policía Local de Sagunto llevó a cabo del 10 al 23 de noviembre una campaña específica para el control y la vigilancia del uso de vehículos de movilidad personal (VMP). A raíz de esta acción, los agentes han sancionado a alrededor de un centenar de conductores de patinetes y ciclistas.

De los 500 vehículos controlados, aproximadamente un 20 % circulaba sin respetar la normativa vigente. Además, la Policía Local ha intervenido una decena de patinetes no aptos para la circulación al carecer de las características técnicas necesarias, así como por modificaciones realizadas que incumplían la normativa.

Entre las infracciones detectadas, resaltan el circular por zonas no habilitadas al efecto, circular con auriculares, sin prendas reflectantes o luces visibles entre el anochecer y el amanecer. También ha habido sanciones por la conducción de este tipo de vehículos por menores de 15 años.

Desde el Ayuntamiento de Sagunto recuerdan que en 2026 habrá novedades para los VMP, como el seguro obligatorio de responsabilidad civil y la homologación y registro de los patinetes. El objetivo de estas medidas es mejorar la seguridad y la regulación.

Por lo tanto, a la hora de adquirir un VMP habrá que tener en cuenta que los comercializados a partir del 22 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso y los adquiridos con anterioridad podrán circular, aunque no dispongan de certificado, hasta el 22 de enero de 2027. A partir de esa fecha, solo podrán circular los VMP que cuenten con la certificación correspondiente.

La concejala de Policía Local, María José Carrera, ha realizado una valoración «muy positiva» de esta campaña. Según ha apuntado, «con ella hemos atendido una de las demandas más recurrentes de nuestros vecinos, mejorando la garantía de seguridad de los peatones y la circulación de este tipo de vehículos en vías y condiciones adecuadas». Asimismo, la edil ha señalado que también «se han retirado de la circulación los VMP que no cumplían con las características técnicas exigibles».