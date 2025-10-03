Canet d'en Berenguer reduce el IBI tras invertir más de 600.000 euros en mejorar el alumbrado público La inversión en mejorar la iluminación en el centro histórico y la playa se ha pagado exclusivamente con fondos europeos y de la Diputación

Manuel García Canet d'en Berenguer Viernes, 3 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer aprobó este jueves, por unanimidad, una reducción del recibo del IBI, que pasa del 0,66 % al 0,63 %. La medida se adopta tras un periodo de ahorro y contención del gasto. El recibo medio de una vivienda en Canet se situó en 2025 en 343,11 euros, y en adelante la cantidad a abonar será de 327,51 euros. Por otra parte, el Ayuntamiento aprobó su adhesión, convocada por distintas instituciones, a la manifestación prevista para el próximo domingo entre Canet y Sagunto, para protestar contra las acciones del Estado de Israel contra la Flotilla de la Paz.

El alcalde de la localidad, Pere Antoni, señaló que «este ahorro es la consecuencia de una gestión que estamos llevando a cabo desde el actual equipo de gobierno: vigilar hasta el último euro que se gasta, porque no es nuestro, sino de las vecinas y vecinos. Gracias a que tenemos las cuentas saneadas podemos reducir impuestos municipales como el IBI y, además, hemos sacado adelante nuestro ambicioso plan de inversiones».

Según la concejala de Hacienda, María José Panach, «en 2023 tuvimos que pedir un pequeño esfuerzo a nuestras vecinas y vecinos para poder aumentar la recaudación, ya que en 2024 se activaban las reglas fiscales que impone el Ministerio de Hacienda y que obligan a tener estabilidad presupuestaria. En aquel momento ya nos comprometimos a hacer una contención del gasto, en especial en las partidas de electricidad, para, en cuanto fuera posible, proceder a una bajada de la presión fiscal».

Por otra parte, Panach explicó que en los últimos meses se ha procedido a renovar el sistema de alumbrado público en todo el municipio, con un innovador sistema de telegestión. «En concreto, se han realizado dos actuaciones: en el centro histórico y en el paseo marítimo y adyacentes, por valor de 308.592,79 euros, con cargo al Plan de Inversiones 2022-2023 (financiado por la Diputación de Valencia), y 325.533,87 euros, con cargo a la subvención del PSTD (Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, de fondos europeos). En resumen: gracias a las subvenciones hemos conseguido un sistema que nos permite ahorrar en la factura de la luz, y ese ahorro es el que ahora trasladamos a nuestras vecinas y vecinos».

Por otra parte, en el pleno se aprobó la adhesión a la convocatoria de la concentración prevista para el próximo domingo día 5, en solidaridad con la flotilla humanitaria interceptada por el IDF y para solicitar el fin de las relaciones con el Estado de Israel. La protesta partirá a las 11:30 horas desde la pérgola situada junto al Club Náutico, en el Paseo Nou de Octubre, y se dirigirá hasta Sagunto, entrando por la Avenida del Mediterráneo. En esta votación, el PP se abstuvo y VOX se pronunció en contra.

Entre otras medidas, los convocantes reclaman instar a la Generalitat y a la Diputación de Valencia a adoptar medidas concretas para hacer frente al genocidio y a sus terribles consecuencias, destinando recursos a la cooperación, reforzando la ayuda humanitaria y aplicando políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos.