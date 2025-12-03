Desmantelan en Alicante un grupo criminal que robaba coches para arreglar vehículos siniestrados durante la dana En la operación fueron arrestados tres hombres acusados de robo de vehículos, falsificación documental y organización criminal

Jaime Vázquez García Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:32 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha desarticulado en La Nucía (Alicante) una organización criminal especializada en el robo de coches y en la reutilización de sus piezas para «revivir» vehículos siniestrados, muchos de ellos afectados por la dana de octubre de 2024. En la operación fueron arrestados tres hombres acusados de robo de vehículo, falsificación documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó tras detectar un incremento de robos de una misma marca de automóviles en distintos puntos de la provincia. Los agentes comprobaron que los coches sustraídos eran desmontados para aprovechar sus componentes, que posteriormente se instalaban en otros turismos del mismo modelo, adquiridos como siniestro total y que solo deberían haber sido destinados al desguace.

Un taller clandestino en un chalé

Después de semanas de vigilancia discreta, los policías localizaron el punto clave de la trama: un chalé en una urbanización de La Nucía que funcionaba como taller clandestino de despiece y montaje. Allí llevaban los vehículos robados tras dejarlos «enfriar» unos días estacionados en la vía pública para evitar sospechas.

La red compraba coches siniestrados durante la dana directamente a particulares, pagando en efectivo y centrándose en modelos de gama media-alta. Una vez conseguían un vehículo de idéntico modelo mediante robo, lo desmontaban por completo y montaban sus piezas en el chasis del siniestrado, creando coches aparentemente legales que después exportaban a mercados de segunda mano de otros países.

🚩Desarticulado en #Alicante un grupo criminal que robaba vehículos para montar sus piezas en turismos siniestrados en la #DANA



🔹Detenidas 3⃣ personas que utilizaban como taller para el despiece y montaje de los vehículos sustraídos



🔹Recuperados 2⃣ vehículos de gama alta pic.twitter.com/ocLnQpRDG4 — Policía Nacional (@policia) December 3, 2025

En el registro de la vivienda, la Policía recuperó dos coches de alta gama robados recientemente en El Campello y Elche. Uno ya había sido «renacido» con identidad alemana falsa y el otro estaba en pleno proceso de manipulación.

También se inmovilizaron los vehículos de los presuntos implicados, pues presentaban piezas de procedencia ilícita. Además, se localizaron numerosos elementos utilizados para manipular y falsificar automóviles: kits para clonar llaves, dispositivos de seguimiento para localizar sus futuros objetivos, sistemas para reprogramar centralitas, decenas de llaves y abundante documentación técnica de las marcas afectadas.

La operación pone fin a una compleja red que conseguía introducir en el mercado coches robados con apariencia totalmente legal, dificultando su trazabilidad y generando un importante perjuicio económico.