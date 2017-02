NoesReal | ¿Qué es un 'secuestro virtual'?

El denominado “secuestro virtual” es un intento de estafa a través de una llamada telefónica en la que se intenta hacer creer a la víctima que algún familiar suyo está secuestrado para exigirle dinero por su liberación. El número de teléfono de la víctima es elegido por casualidad.

Ese mismo día los falsos secuestradores pueden realizar decenas o centenas de llamadas. La Policía Nacional quiere concienciar la ciudadano de que no está ante un secuestro real, sino ante un intento de extorsión telefónica que se caracteriza por:

- Son llamadas inesperadas provenientes de números ocultos o con el prefijo 0056

- Intentan provocar angustia y bloqueo emocional, por lo que son muy agresivas y directas, llegan a poner al teléfono a terceras personas que imitan gritos y lloros de las supuestas víctimas

- Los falsos secuestradores tratan de prolongar al máximo la llamada para evitar ninguna reacción de la víctima

- Exigen dinero rápido a través de empresas de envío de dinero

#NOesREAL

NO caigas en su trampa, NO es un secuestro, conserva la CALMA, NO pagues, comprueba antes, llama al️091 pic.twitter.com/JJ2Q7gsIFX