NoesReal | Mantener la calma y comprobar, claves para evitar caer en los secuestros virtuales

La actuación de un negociador de la Policía Nacional ha permitido detener en Chile al cobrador del rescate de un “secuestro virtual” perpetrado en España. Pretendían extorsionar a un hombre de Zaragoza al que exigían 10.000€ haciéndole creer que su hijo estaba secuestrado.

El número de llamadas registradas en España que intentan hacer creer a las víctimas que tienen a un familiar secuestrado se han multiplicado por 10 en el último año. Por ello, la Policía Nacional arranca una acción de comunicación a través de las redes sociales y en las distintas charlas y encuentros que los delegados de Participación Ciudadana realizan en centros educativos y asociaciones vecinales, de mayores o comerciantes.

#NOesREAL

NO caigas en su trampa, NO es un secuestro, conserva la CALMA, NO pagues, comprueba antes, llama al️091 pic.twitter.com/JJ2Q7gsIFX