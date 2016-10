La gestora del PSOE pondrá condiciones para permitir un Gobierno de Rajoy

La gestora que dirige el PSOE desde el Comité Federal del pasado sábado, cuando dimitió Pedro Sánchez, ha comenzado poco después de las doce del mediodía a su primera reunión, que está presidida por el líder del partido en Asturias, Javier Fernández.

Los diez miembros de la gestora han ido llegando a lo largo de la mañana a la sede del partido en Ferraz, convocados para su primer encuentro, en el que se espera que pongan fecha a un próximo Comité Federal que fije la hoja de ruta política del PSOE a partir de ahora.

Su primera reunión tendrá lugar en la cuarta planta del edificio, donde se encuentran los despachos habitualmente ocupados por la dirección. Ahí estaba el del hasta ahora secretario general, Pedro Sánchez, quien dimitió el pasado sábado por la noche tras perder la votación de su propuesta de congreso extraordinario en noviembre.

Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar la gestora es si hace cambios en las direcciones de los grupos parlamentarios. Los portavoces en el Congreso, Antonio Hernando, el Senado, Óscar López, y el Parlamento Europeo, Iratxe García, ya se han puesto a disposición del partido en espera de lo que establezca la gestora.

Díaz aboga por dejar trabajar a gestora

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha abogado hoy por dejar trabajar a la comisión gestora del PSOE para que "sea capaz de abrir un sendero de confianza e ilusión".

En declaraciones a los periodistas en Almonte (Huelva), donde ha visitado las instalaciones de la asociación de personas con discapacidad 'La Canariega', Díaz ha señalado que "han sido días muy duros, todos los socialistas lo estamos pasando muy mal, y como me siento mal estoy convencida de que todos y todas sin excepción están viviendo estos días con tristeza".

Ha insistido en que hay que dejar "que actúe la comisión gestora" ya que "tenemos una tarea enorme que es la de reconstruir un proyecto como el nuestro, el socialista, que es una garantía de igualdad y libertad en este país y ahí hay que centrar los esfuerzos".

Imponer condiciones a Rajoy

La gestora que dirigirá los designios del PSOE hasta el nuevo congreso federal pretende imponer condiciones a Mariano Rajoy para no vetar su investidura. La dirección en funciones, que preside Javier Fernández, no tomará la decisión sobre el sentido del voto de los diputados socialistas, esa tarea corresponde al Comité Federal, pero el planteamiento que llevará a ese organismo será que la abstención no salga gratis para el PP.

Cuando aún humean los restos de la feroz batalla del Comité Federal del sábado en la calle Ferraz, una de las razones del enfrentamiento, aunque no la principal, ya no está sobre la mesa. Nadie habla ya de formar un gobierno alternativo con Podemos y Ciudadanos como defendía el dimitido Pedro Sánchez. La encrucijada socialista ahora solo se bifurca en dos caminos: facilitar que gobierne Rajoy o terceras elecciones. Entre esas dos opciones, la repetición de los comicios, dicen todos los barones críticos, sería la peor porque el PSOE iría con toda seguridad a un desplome histórico tras el"espectáculo" de las últimas horas. En resumen, que si Rajoy necesita la abstención de los socialistas, el propio PSOE casi la necesita más.

Elorza cree que Sánchez podrá volver y ganar las primarias El diputado socialista Odón Elorza, ha señalado que "no tiene dudas" de que el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez "podrá volver, con un discurso victimista, para ganar" las primarias del partido ya que cuenta con el "apoyo de gran parte de la militancia". En una entrevista en Onda Vasca, Elorza ha dicho que ésta ha sido una "semana negra" para el PSOE en la que "se han sucedido los errores" y una "serie de órdagos" políticos que han conducido a un "suicidio colectivo gratuito e innecesario". El exalcalde de San Sebastián ha considerado que Sánchez tiene "legitimidad" para presentarse a las primarias "igual que Susana Díaz" pero ha indicado que "puede haber una tercera persona que reúna legitimidad" y "no haya tenido un papel" en las discusiones "lamentables" del partido. Elorza ha remarcado que del comité federal celebrado el sábado "ha salido derrotado el PSOE y la ciudadanía" y ha reconocido que siente "vergüenza" cuando la gente que les ha apoyado pregunta por la calle "qué ha hecho" el partido con la confianza que le han otorgado y "para qué se enfrentan de esa manera".

El sector crítico ya pensaba antes de forzar la dimisión de Sánchez que la mejor alternativa para los socialistas era posibilitar la investidura de Rajoy mediante la abstención, aunque casi nadie lo haya dicho con claridad meridiana. Ahora buscan fórmulas para consumar este giro con el menor coste entre una militancia decantada en su mayoría por el 'no' a Rajoy. Se trata de que las bases del partido digieran el volantazo con el menor trauma posible.

El Comité Federal que debata este asunto deberá por tanto aprobar la imposición de unas condiciones al PP para acabar con un bloqueo político que lleva camino de los diez meses. Pero los dirigentes socialistas que llevan ahora el timón saben que no pueden tensar la cuerda en exceso porque podría encontrarse con un portazo y elecciones.

La cabeza del líder del PP, por ejemplo, no entraría en el catálogo de demandas puesto que se toparía con la negativa cerrada de los populares. Las condiciones, según algunos dirigentes del sector crítico, deberían centrarse más bien en el terreno de las reformas legislativas. Incluso los cambios en la Constitución podrían ser un planteamiento inasumible para los populares habida cuenta del escaso entusiasmo que muestra Rajoy ante esta idea.

Pero antes de llegar a ese momento, los barones críticos tendrán que vencer las resistencias del sector 'sanchista' que desde hoy mismo recordaba que la postura oficial del PSOE, de acuerdo a la resolución adoptada en el Comité Federal del 28 de diciembre, es el 'no' a Rajoy y al PP aunque tenga otro candidato. Eso, afirman, no ha cambiado con la dimisión del secretario general. Plantean incluso que un cambio de posición debe dirimirse mediante la votación de los militantes, no en un cónclave cerrado con 300 dirigentes como es el Comité Federal, aunque los estatutos del partido establezcan que este es el organismo que aprueba la política de pactos.

Disciplina de voto

Uno de los miembros de la gestora y fiel a Sánchez, el expresidente balear Francesc Antich, señaló ayer que si hay que cambiar el voto "se tendría que escuchar a la militancia". Otro de sus compañeros de dirección provisional, Francisco Ocón, hombre cercano al exsecretario de Organización César Luena, también se mostró contrario a una modificación del voto. Al igual que el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que también pidió"el voto directo de la militancia" para aprobar el cambio en la investidura. Aunque la más radical fue la catalana Nuria Parlón, que disputa el liderazgo del PSC a Miquel Iceta y que amenazó con una ruptura de la disciplina de voto de los diputados de su partido si el PSOE vira hacia la abstención."No queremos romper con el PSOE -avisó- pero no podemos permitir la abstención".

Pero incluso entre los críticos hay resistencia a variar de posición. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, uno de los barones del núcleo duro de la revuelta, defendió que los socialistas "no podemos ayudar" a que Rajoy siga en el Gobierno, aunque al mismo tiempo insistió en que el PSOE no puede permitirse unas terceras elecciones. También un portavoz de Emiliano García-Page, barón de Castilla-La Mancha y puntal crítico, aseguró que su federación defiende"el no a Rajoy". Álvaro Gutiérrez, secretario general del PSOE de Toledo, dijo además que es"mentira" que García-Page sea partidario de facilitar la investidura del líder del PP.

La presidenta de la Junta de Andalucía así como sus dirigentes más cercanos guardaron ayer silencio, aunque recordaron que la posición reiterada por Susana Díaz es que no puede haber terceras elecciones.