Álex Casademunt ha reaparecido en televisión después de la agresión que sufrió en una discoteca de Vigo y que acabó con el cantante en un hospital y con más de 20 puntos de sutura en la cara.

El joven ha hablado en 'Hora punta', programa que presenta Javier Cárdenas en TVE y en el que colabora, de lo que pasó y ha querido tranquilizar a sus familiares: "Ha sido mucho más duro lo que algunos han dicho que la agresión", ha reconocido.

"A mí me parece extraño verte cómo tienes el ojo izquierdo", le ha dicho Cárdenas nada más entrar en plató. "Faltó muy poco para perder el ojo. De hecho el médico no se lo explica, porque tengo una 'raja' en el párpado pero sin embargo en el globo ocular no tengo absolutamente nada. Lo califica de milagro, incluso", ha explicado.

Antes de continuar con su relato, el 'triunfito' ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a su familia: "No se merecen ni mi madre ni toda mi familia todo lo que están viviendo. Lo que peor llevo es el sufrimiento que le han dado a mi madre, salen tantas barbaridades de lo que me ha llegado a pasar... La pobre ya está cansada de que la gente la pare por la calle para preguntarle en qué líos ando metido".

Por último, Casademunt ha desvelado lo que realmente pasó ese día. "Yo estoy en una discoteca de Vigo, celebrando el cumpleaños de un chico con un grupo más de personajes conocidos. A las seis de la mañana, aproximadamente, voy a pedir una copa a la barra y de camino al reservado veo a dos chicas que venían haciendo aspavientos con un tipo raro, como muy agresivo, como discutiendo con ellas aunque tampoco lo puedo asegurar", cuenta a Cárdenas.

"En ese momento, yo me acerqué a preguntarle a la chica si estaba bien y me dijo '¡déjame!' y seguidamente este chico pasó detrás de ella. Fue cuando me agarró del brazo y me dijo algo así, no recuerdo muy bien, como 'te pincho' en un argot que me estaba asustando un poco. Se me va pegando mucho hasta que el punto que me llega a pisar el pie», añade el cantante. "Le pedí que se apartara y cuando intenté apartarlo y me di la vuelta sin mediar palabra noto un impacto en la cabeza que me deja la cara así. No ha sido ninguna paliza, ni me dio ningún golpe... Me estrelló un vaso de cristal en la cara", ha puntualizado.