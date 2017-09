Sanidad acepta prorrogar el plazo al IVO tras avisar de que no negociará el contrato Instalaciones del IVO en Valencia, el pasado lunes. / irene marsilla La conselleria da de tiempo hasta el próximo lunes para que la fundación aporte la documentación y poder suscribir el concierto D. G./EP Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:18

valencia. La Conselleria de Sanidad finalmente ha decidido conceder una prórroga de una semana al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) para que presente la documentación requerida y poder así proceder a la formalización del acuerdo de la acción concertada en oncología; un nuevo plazo que expira el próximo lunes 2 de octubre.

Según informaron ayer fuentes del departamento que dirige Carmen Montón, la decisión se ha adoptado «de acuerdo con el interés social que representa la convocatoria de Acción Concertada para la Prestación Integral Oncológica», que convocó la Conselleria de Sanidad el pasado 31 de mayo, y «la trascendencia que tiene la atención a las personas que precisan tratamientos oncológicos».

La Conselleria de Sanidad insistió en que desea que se mantenga la colaboración entre ambas entidades «en beneficio de los pacientes valencianos», pero la propia Montón ayer dejó muy claro que esta ampliación del plazo no implica que se vaya a negociar las condiciones del concierto y que únicamente sería para aportar la documentación que faltase. Sin embargo, la intención de la fundación al solicitar esta prórroga no se centraba tanto en esta cuestión. El IVO, de hecho, ya anunció la semana pasada la posibilidad de renunciar al concierto después de que a principios de mes tuviera conocimiento de un informe negativo de la abogacía de la Generalitat, documento que considera la convocatoria «irregular», ya que las bases son de un concurso público y lo que se suscribe es una acción concertada. Precisamente por ello, la fundación solicitó esta prórroga a la conselleria, para poder así tratar de pulir este acuerdo y ajustarse a lo propuesto por la abogacía. Sin embargo, y sobre ello, Montón señaló que confía que el IVO no se base en las «salvedades» del informe de la abogacía para «dejar de colaborar con la Administración». Además, recalcó que «lo importante» es el contrato final, que tiene el aval del Consejo Jurídico Consultivo, y que el informe de la abogacía «no es preceptivo». Por tanto, para la consellera esta semana de plazo extra únicamente se concede para que la fundación aporte la documentación si finalmente quiere suscribir el concierto en las condiciones planteadas, ya que no va a cambiar ninguna de ellas. Así, y como concretó la propia Montón, esta ampliación del plazo sólo servirá para este aporte de documentación y «cerrar una licitación que ya ha salido con una asignación provisional, pero que no está sujeto a ningún tipo de negociación».

Si la adjudicación finalmente llega a buen puerto, la conselleria se compromete a abonar unos 54 millones de euros por el tratamiento de alrededor de 30.000 pacientes derivados desde la sanidad pública.

Y en mitad de este conflicto, la titular de Sanidad mantuvo el lunes una reunión con los gerentes y los jefes de servicio de Oncología de los departamentos de salud de Valencia para escenificar que está todo listo si finalmente el IVO renuncia al concierto. Tras el encuentro, Montón dejó claro que no piensa negociar el concierto para la atención a los enfermos de cáncer, que no va a sacar el servicio a concurso y que la sanidad pública está «perfectamente preparada» para asumir a todos los pacientes. Eso sí, no concretó si para ello reforzará las plantillas de sanitarios y los medios materiales de las instalaciones públicas. Su fórmula para acometer la operación es «reordenar y trabajar en red».

Por su parte, el jefe del servicio de Oncología del Hospital General de Valencia, Carlos Camps, recordó tras la reunión que la red pública dispone de recursos de la mayor calidad y de toda la tecnología necesaria, pero advirtió que salida del IVO les obligaría a «reorganizarse y «optimizar» los flujos de pacientes. Pese a ello, destacó que se afronta la situación «con mucha serenidad».

Por su parte, desde el IVO prefieren no realizar valoraciones hasta la próxima semana, una vez finalizado el plazo de prórroga, puesto que esta semana tendrá lugar una reunión en el seno del patronato en la que se decidirá, finalmente, la postura de la entidad.