El PP acusa a Montón de «poner en riesgo la vida de los valencianos por un capricho» EFE VALENCIA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:15

El portavoz de sanidad del PP, José Juan Zaplana, señaló ayer que la situación a la que la Generalitat ha llevado al IVO «roza el esperpento» y lamentó que la consellera Carmen Montón «ponga en peligro la salud de los valencianos» por «un capricho». Zaplana subrayó que «no se trata de una cuestión empresarial, ni de modelo de negocio, porque el IVO es una fundación sin ánimo de lucro, sino que estamos hablando de la salud y el bienestar de los ciudadanos y de los enfermos de cáncer».

«La consellera no puede tirar un órdago a la Administración de la Generalitat, a la Abogacía, a la Intervención ni puede tirar un órdago a los enfermos ni al IVO simplemente por capricho», agregó este diputado.

Así, advirtió que Montón se ha convertido en una «enfermedad infecciosa» porque «contagia todo lo que toca». Para argumentarlo puso como ejemplo proyectos como el modelo concertado de Ribera Salud, el «enchufismo» en su conselleria, o la imputación de su subsecretario por insultar a trabajadores, todo esto «se queda en nada con lo que nos encontramos en el IVO».

En esta línea, comentó que «los dirigentes son unos farfulleros, no puede ser que la Abogacía haga un informe diciendo que es ilegal esta fórmula de contratación con el IVO, y que la conselleria intente subsanarlo con un informe que han hecho el director general y un subdirector que ha sido alcalde del PSPV, un enchufe más de Montón».

«No puede ser que la consellera acepte el informe de su director general y no el de la Abogacía», denunció. Así, Zaplana destacó que Montón mintió al decir que se iban a renovar las cláusulas contractuales porque «hay un informe de la Intervención de la Generalitat en el que se reconoce que el contrato que se le ofrece al IVO no es que sea irregular, es que es ilegal». A su juicio, «cuando el IVO se alinea con la Intervención y dice que no puede aceptar esa fórmula de contratación, Montón al más estilo de la mafia calabresa le dice que si no lo acepta se va fuera del sistema».

Por todo ello, el portavoz de Sanidad señaló que «no puede ser que Puig y Oltra por puros intereses partidistas y por mantener un equilibrio de mestizaje en el Consell del Titanic siga manteniendo a una consellera que pone en riesgo lo que toca, ni a un subsecretario imputado ni a directores generales que fabrican contratos 'ad hoc' para saltarse los informes de la Abogacía y de Intervención».

Por eso, ha pedido a los máximos responsables del Consell que «tomen decisiones en Sanidad, porque la consellera Carmen Montón está poniendo en riesgo la salud de los pacientes».