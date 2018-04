«De momento no hemos notado diferencias» Usuarios y profesionales del centro sanitario en un pasillo. / Consuelo Chambó Personal del departamento de salud de La Ribera señalan que no ha habido problemas, pero «es pronto para juzgar» LAURA GARCÉS VALENCIA / ALZIRA. Miércoles, 4 abril 2018, 00:32

Terminaron las fiestas de Semana Santa y Pascua. Ayer la actividad recuperó la normalidad, también en La Ribera, donde el domingo el modelo de gestión del Hospital de Alzira pasó a la Conselleria de Sanidad. La coincidencia del cambio en jornadas festivas sirvió para que parte de los servicios asistenciales no recuperaran la actividad hasta ayer con la vuelta de los días laborables. Consultas externas, centros de salud, trabajo quirúrgico y pruebas programadas se afrontaron «sin incidentes», destacaron fuentes sindicales, que también puntualizaron que esta semana la «cirugía programada es muy poca». Entre los pacientes del departamento de La Ribera la opinión más frecuente respondía a escasa percepción de cambio: «Todo está igual», afirmó algún usuario.

En los centros de atención primaria la normalidad fue la nota dominante, con alguna excepción. En Cullera el consultorio auxiliar de El Faro mostraba un cartel en el que se advertía de que las instalaciones permanecerían ayer cerradas «por problemas técnicos». Dirigían a los pacientes al ambulatorio Oasis y en caso de urgencias al de Diagonal. Desde la Conselleria de Sanidad confirmaron el cierre por «una baja que debía haber cubierto Ribera Salud y no cubrió, por lo que conselleria tuvo que buscar un sustituto, que renunció al puesto en el último momento». Puntualizaron que ayer se pudo solucionar la situación y hoy «se retoma la actividad en el centro».

En el hospital, por la mañana el aparcamiento estaba repleto de vehículos, como el camino que rodea las instalaciones por su parte trasera. La opinión más frecuente entre los usuarios que se encontraban por el centro sanitario era que no habían notado diferencias tras acudir a la consulta o al servicio que requirieron.

«Se necesita más parking. Era necesario antes y también ahora», apuntaba una usuaria a LAS PROVINCIAS al salir del hospital acompañada de su madre. Observaron que no habían notado diferencia en la atención, pero sí en el hecho de que ahora el aparcamiento es gratuito. Otra mujer que acudió a la consulta de dermatología no había «notado nada. Nos han llamado enseguida» y, poco después una usuaria acompañada por su marido se pronunciaba en el mismo sentido: «No hemos notado diferencias de momento. No tenemos queja de antes, ni de ahora».

Mientras esperaban para pasar a visitar a un paciente ingresado en la UCI, dos mujeres de Carcaixent constataban que «se cumplían las horas de visita» y, además, una de ellas advertía de que el lunes estuvo en Urgencias, donde todo «fue perfecto». Pero no todos los pacientes hablaban igual. Frente a la opinión dominante, una paciente lamentaba que ayer le cambiaron la cita para un TAC que tenía programado para mañana y se la trasladaron a mayo.

Organización de profesionales

Al mismo tiempo que los pacientes acudían a las consultas y el hospital retomaba la actividad en su primer día laborable de la recién estrenada etapa, varios operarios se encontraban en la planta baja colocando rótulos y el emblema del nuevo gestor del centro sanitario: la Generalitat Valenciana. Cuestiones que se iban resolviendo del mismo modo que, como explicó la presidenta del comité de empresa, Belén Doménech, se abordaban ayer asuntos referentes a la organización de los profesionales en una jornada en la que aseguró que no se registraron incidencias en el ámbito asistencial, ni con los sistemas informáticos

En los centros de salud, tampoco los trabajadores percibieron variaciones en la vuelta tras las fiestas de Pascua. «No ha habido problemas, el sistema funciona bien». Reconocían que la conselleria había planificado bien el cambio, no obstante apuntaban que todavía «es pronto para juzgar».

La actividad en los ambulatorios afrontó el primer día laborable tras la reversión en un ambiente en el que entre los usuarios con los que habló LAS PROVINCIAS el mensaje más común fue «todo está igual». En Alzira el centro de salud II estaba más concurrido de lo habitual. Muchos esperaban para coger cita tras varios días festivos.

Buena parte de los usuarios desconocían el cambio de gestión y otros ni siquiera sabían que hasta el 31 de marzo este centro de salud, como el resto del departamento, lo gestionaba una empresa. «No sabía que era el primer día pero no he notado nada. Ayer -por el lunes- estuve en Urgencias del hospital con mi hijo y nos atendieron muy», explicaba una mujer en la sala de espera.

Un cambio que por el momento los pacientes no han percibido ni para bien ni para mal. «Esperamos para coger cita como siempre», señalaba otra mujer ante el número de gente que tenía delante en el mostrador.