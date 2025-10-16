Villa rememora su etapa en el Valencia y explica su salida: «Yo desde niño siempre he sido del Barça» El quinto máximo goleador de la historia del club ché se ha sincerado en una entrevista para el también exvalencianista Mario Suárez

David Villa es uno de los grandes ídolos de la afición valencianista. El 'guaje' vistió la casaca ché en 225 partidos y anotó 129 goles. Pese a que hace ya más de 15 años de su salida del club sigue siendo el quinto máximo goleador de la historia del Valencia CF. El asturiano ahora está retirado, aunque sigue muy vinculado al mundo del fútbol. Tiene una empresa de representación llamada DV7 Group y en 2023 se hizo con el control del Racing Club de Fútbol Benidorm.

El exdelantero ha concedido una entrevista a su excompañero y amigo Mario Suárez. Pese a que el madrileño también jugó como local en Mestalla, ambos coincidieron en el Atlético de Madrid. Durante la charla han repasado la trayectoria del de Langreo. Uno de los capítulos más importantes es el del Valencia CF. Villa llegó en el verano de 2005 y para él fue una experiencia fantástica. «Mira que he cambiado de clubs , de ligas y de países...Pero es el equipo en el que más tiempo he estado. Cinco temporadas», ha comenzado diciendo.

A continuación ha hablado de la exigencia que había en la institución y de lo mucho que le costó hacerse un hueco en el equipo: «Te das cuenta cuendo llegas a Valencia de que se habla de pelearle a Real Madrid y FC Barcelona. Me costó bastante jugar al principio, pero como dijo Quique Sánchez Flores en una entrevista: «Lo puse un día y no lo pude quitar más».

Después Mario Suárez ha querido conocer cómo sentó en aquel vestuario de la temporada 2007/2008 la llegada de Ronald Koema y la decisión de apartar a Cañizares, Albelda y Angulo. «Fue un año para escibir un libro. Muy complicado, la verdad. Empezamos la temporada muy bien. Cuando destituyeron a Quique estábamos terceros o cuartos. Con el cambio de entrenador empezamos a caer en picado. Llegamos un día al vestuario y...Ya no es que aparte a tres jugadores, es que eran tres capitanes. Además solían ser titulares. Al final como jugador te debes al club y tienes que intentar trabajar y pelear», ha respondido Villa.

Sin embargo, esa temporada se ganó la Copa del Rey. El único título de su etapa en Mestalla: «Ganamos la copa un día y el siguiente partido perdemos 5-1 en San Mamés y entramos en descenso. No nos dio tiempo ni a celebrar. Por un lado fue un año difícil, pero le tengo cariño por ese trofeo». Mario Suárez ha preguntado al 'guaje' en su faceta más empresarial si el Valencia sería una buena compra. «Para el que tenga pasta seguro», ha respondido el máximo goleador de la selección española.

«Desde niño siempre he sido del Barça. Mis ídolos siempre han sido Luis Enrique y Quini y son los leyendas del club», ha comenzado contando Villa. Suárez se ha sorprendido y ha asegurado que no tenía ni idea de su simpatía por el equipo blaugrana. «Estaba feliz en el Valencia. Me trataban bien, me querían, la afición me adoraba...Pero llegaron las vacas flacas y necesitaban vender jugadores. Les pido que quiero ir al Barça», cuenta el asturiano.

También ha contado que tuvo interés del Real Madrid y de «muchos equipos de Europa». Sin embargo, la llamada que le hizo Pep Guardiola fue clave para terminar de convencerle y unirse a su proyecto en Can Barça.