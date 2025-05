David Villa, tajante sobre la gestión de Peter Lim en el Valencia: «Lo está haciendo horrible»

A. Pedroche Jueves, 29 de mayo 2025, 11:58 Comenta Compartir

El Valencia CF ha vivido una temporada de lo más inusual. El curso comenzó mal. Horriblemente mal. En aquel momento Baraja estaba en el banquillo y el equipo marchaba colista de Primera División. En diciembre no consiguió ganar ninguno de los tres partidos ante rivales directos por la permanencia como Valladolid, Espanyol y Alavés. «Estamos solos en esto», llegó a decir el técnico vallisoletano tras escuchar los abucheos de Mestalla. La situación era insostenible. Sólo 12 puntos en 17 jornadas. El club decidió dar un cambio de rumbo. Cesaron al 'Pipo' y llegó Carlos Corberán. El entrenador de Cheste era un desconocido para la parroquia valencianista. Su trayectoria se había desarrollado principalmente en Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Meriton decidió pagar su cláusula al West Browmwich Albion y traerlo a la capital del Turia.

Junto con el entrenador llegaron fichajes. Max Aarons para el lateral derecho, Iván Jaime para la media punta y Umar Sadiq para la delantera. Pese a que Coberán debutó con sólo un punto de seis posibles, la dinámica cambió por completo en la segunda vuelta. El equipo comenzó a carburar y jugar un fútbol mucho más propositivo. Eso sí, siempre primando la seguridad defensiva. Poco a poco consiguió salir del descenso. De hecho, en las últimas jornadas llegó incluso a pelear por entrar en Europa. Finalmente, terminó la temporada en la conocida 'zona Meriton'; siendo el sexto año consecutivo sin jugar competición continental.

La afición está harta de la propiedad. En todos los partidos en Mestalla la grada canta el famoso 'Peter vete ya' cuando llega el minuto 19. En temporadas anteriores se ha vaciado el estadio como protesta, ha habido manifestaciones...Nada parece afectar a un Lim que lo ve desde la lejanía de Singapur. Si es que realmente se entera de algo.

Muchos ex jugadores, algunos de ellos leyendas del club, han levantado su voz sobre la situación institucional. Hace poco Cañizares fue muy duro con Lim al que señaló por «llevar al Valencia a la miseria». El último en criticar a la propiedad ha sido el ídolo de toda una generación de valencianistas: David Villa Sánchez. El 'guaje' es el cuarto máximo goleador de la historia del club. Consiguió una Copa del Rey y fue el trofeo Zarra en cuatro ocasiones.

Ahora, alejado del club y dedicado a la actividad empresarial, ha analizado la temporada del Valencia en el podcast 'Bajo los palos' del exguardamenta Iker Casillas. El que fuera capitán de la Selección Española, le ha preguntado directamente al asturiano qué opina de la situación que vive el conjunto ché.

«Creo que es una situación insitucional en la que hay unos dueños que...Bueno, obviamente, se ve a leguas, no están haciendo bien las cosas», ha comenzado exponiendo. «La afición está muy encrispada con ellos, como es normal, por los resultados y eso influye en lo deportivo», ha continuado.

«El Valencia lleva peleando por el descenso las últimas tres temporadas cuando es un club que debería estar cerca de Barcelona, Madrid y Atlético; como ha estado siempre», ha asegurado. «Al final para opinar de una situación u otra...Es una cuestión lógica, de números. Uno tiene ojos y ve que las cosas se están haciendo horrible porque los resultados son horribles», ha dicho tajante.

«¿Yo tengo la solución? No la tengo. Como aficionado, que ahora me siento más un aficionado del Valencia, Sporting, Zaragoza, Barcelona o Atleti, lo que siempre digo es lo mismo: deseo y espero que los clubs en los que he jugado estén en la mejor situación psoible porque les tengo un cariño enorme», ha proseguido. «Es una situación horrible la que está viviendo el valencianismo y creo que no la merece, la verdad», ha zanjado.