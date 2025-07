El Valencia ultima el traspaso de Mosquera al Arsenal por cerca de 20 millones

El culebrón Mosquera podría terminarse más pronto que tarde, y esta semana sería crucial para su desenlace. Después de que el Valencia le ofreciese al central hispano-colombiano una oferta de renovación hasta 2028 ... para seguir vinculado a la entidad de Mestalla, el defensa blanquinegro estaría muy cerca de fichar por el Arsenal. Las negociaciones entre ambos clubes se han acelerado en las últimas horas, de ahí que el traspaso al equipo londinense esté a punto de cerrarse por cerca de 20 millones, que vendrían de 15 fijos más 4 en variables fáciles de conseguir. El Valencia ya rechazó en su día una oferta del Arsenal por 14 millones de euros, ya que consideraban que el central tenía un valor superior a la cifra que ofrecieron los de Arteta. El portal especializado en fichajes Transfermarkt tasaba en 30 millones de euros a Mosquera, cifra que exigía al Leipzig en su día, que se interesó por hacerse con los servicios del defensa pero se retiró de la puja por considerarlo un precio excesivo. Esto fue debido a que es un futbolista al que le queda un solo año de contrato con los blanquinegros y podría salir libre la temporada que viene.

Cabe recordar que el jugador tiene un acuerdo total con los Gunners y, a pesar de la insistencia de Corberán en mantenerlo en la plantilla, incluso sin renovar su contrato, todo apunta a un cambio de aires. Otros equipos también se han interesado, pero el central sólo quiere viajar a Londres. La llegada a la ciudad de Gourlay y Kiat Lim, CEO y presidente del club, respectivamente, no ha provocado el giro esperado por parte del futbolista de 21 años. Una muestra de ello fue la triple reunión que mantuvo el escocés con los agentes de Javi Guerra, Diego López y César Tárrega, también internacionales sub-21 como Mosquera. Desde su entorno siguen insistiendo en que no van a escuchar más ofertas de renovación, pese a que, como apuntó LAS PROVINCIAS, el club valencianista le propuso una ampliación de contrato por tres años donde su sueldo iría creciendo año a año y dejaría de estar en el escalafón de los peores pagados de la plantilla. No se encontraría en el mismo escalón de José Luis Gayà, pero pasaría a estar en una zona intermedia.

El pasado año, el defensa hispano-colombiano ya cotizó al alza en el mercado, porque el tercero en discordia de los todopoderosos del fútbol español, el Atlético de Madrid, puso sus ojos en él. Sin embargo, la operación no se terminó dando y el internacional con la sub-21 siguió un año más en el Valencia. Ahora, y salvo sorpresa, todo apunta a que el futuro del futbolista de 23 años está lejos de Mestalla. Por el momento, el futbolista sí que ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna este lunes pasado con sus compañeros, pero no se ha entrenado con el resto del grupo. Mosquera cerraría definitivamente su etapa en el primer equipo tras haber dado el salto a la élite del fútbol español en la temporada 2021/2022, debutando desde el once titular contra el Sevilla en la jornada 21. A partir de ahí, ha conseguido asentarse, llegando a disputar hasta un total de 90 partidos anotando un gol con el Valencia, a la vez que formaba una pareja ideal en la zaga defensiva junto a César Tárrega.

Con la venta de Mosquera, el Valencia perdería a su segundo central en menos de una semana, ya que también se deshizo de otro canterano formado en Paterna, Yarek. El de Polinyà del Xúquer se marchó al PSV por unos 9,5 millones de euros el jueves pasado. Además, ya ha disputado sus primeros minutos con los holandeses y ha podido contribuir en la victoria de su equipo en el segundo partido de la pretemporada por 3-1. Desde la llegada de Corberán, sí que entraba en la rotación de Rubén Baraja, el central hispano-polaco había sido relegado a un segundo plano, ya que el de Cheste prefería claramente a Tárrega, Mosquera, e incluso, un Diakhaby muy mermado físicamente. Con los blanquinegros ha llegado a disputar un total de 35 encuentros en dos temporadas. Esta última campaña ha jugado 1300' minutos repartidos en 19 encuentros.

Esto ya confirma una realidad urgente en el club valencianista, y es que la posición de central se ha quedado bajo mínimos, porque Carlos Corberán se queda con tan solo César Tárrega y Mouctar Diakhaby. Cenk y Comert, vuelven de cesión y no pinta que sean del gusto del entrenador. A esto se le suma que el centroguineano, pese a que volvió a jugar minutos durante algunos partidos el curso pasado tras superar su grave lesión de ligamento cruzado, volvió a desaparecer de los terrenos de juego, al ser posible que su vuelta al verde fuese demasiado prematura y tuviese que volver a coger ritmo. Por suerte, el de Aldaia seguirá vinculado a la entidad de Mestalla, porque el club rechazó una oferta de 10 millones de euros por el defensa y como manifestó su agente en su declaración del jueves pasado. «Nadie duda del valencianismo de César, él está fenomenal. Lleva dos años muy buenos, está en continuo crecimiento y está muy comprometido. Tiene que seguir así», señalaba el representante del futbolista de Aldaia.

Es por eso que, lo huérfana que se ha quedado la defensa, es necesario que Ron Gourlay y la dirección deportiva, se pongan manos a la obra para reforzar estas posiciones, si el Valencia quiere mirar hacía arriba y pelear por algo más que la permanencia.