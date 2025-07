El Valencia ofrece renovar a Mosquera hasta 2028 y su sueldo crecerá año a año

Pedro M. Campos Dubón Valencia Martes, 1 de julio 2025, 17:22 | Actualizado 18:02h. Comenta Compartir

Ron Gourley no está en cuerpo presente pero tampoco está ausente. Ya se le ungió como responsable máximo deportivo del Valencia y no tendría sentido ... que cualquier negociación o decisión no llevara su estampa. Y aunque se ha tardado más de la cuenta –un mes de retraso– por fin se le ha hecho llegar a la agencia de representación de Mosquera la oferta para que el jugador amplía su contrato con el Valencia, que refleja en ella el interés blanquinegro en que el internacional continúe en Mestalla y rechace el deseo del Arsenal de llevárselo a Londres. El central se adentra en su última temporada firmada y el Valencia le ofrece dos más (hasta 2028). En cuanto a nivel salarial, actualmente se encuentra en la zona baja. Pues bien, el club le sitúa en una zona intermedia, aún lejos del mejor pagado de la plantilla, el capitán José Luis Gayà, pero le ofrece a cambio que su sueldo vaya creciendo año a año y así el último de los firmadas sí se encontraría en una situación más que aceptable para el Valencia.

La entidad de Mestalla considera que se trata de un esfuerzo considerable para que la continuidad del futbolista sea un hecho. El gran problema es si ha llegado tarde. El Arsenal se ha movido con destreza y ya cuenta con el beneplácito del futbolista. La oferta que realizó al Valencia de 14 millones se rechazó y ahora se está a la espera de si la mejorará superando los 20 millones. En ese caso, el Valencia tendrá que decidir. Si es por Corberán, Mosquera no se movería, pero los asuntos económicos se dirimen en otra ventanilla, en la que se asoman Gourley y la familia Lim. Ahora el futbolista y sus agentes estudiarán el ofrecimiento valencianista y tendrán que decidir. Todas las partes quieren que sea lo más pronto posible para que cuando el central se incorpore tras las vacaciones sólo tenga que estar pendiente de jugar al fútbol y no de si va ganar más o menos o de si seguirá en Mestalla un año más o tres. El Valencia tiene el gran problema en la línea de centrales. Porque Mosquera no es el único en duda. También está César Tárrega, que igualmente está en negociaciones para ampliar su contrato. En el caso del valenciano ha sido el Bolonia quien ha ofrecido diez millones, rechazados por el Valencia. Y el tercero en discordia es Yarek. El canterano, considerado hace poco la joya de la corona de Paterna, sí tiene opciones claras de salir. Primero fue el Feyenoord el que quiso llevárselo y luego ha sido el PSV, que prepara algo más de diez millones para contratar al internacional en categorías inferiores. Si llega a esa cifra, el futbolista saldrá, por lo que la dirección deportiva deberá acometer el fichaje de algún central más.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión