El Valencia juega otra vez un viernes frente al Mallorca

LaLiga ha hecho oficial el horario de los partidos a disputar en la jornada 17. Los principales clubes afectados son el Valencia y el Mallorca, ... que deberán verse las caras un viernes. Para el conjunto che sería la quinta ocasión en el campeonato doméstico que jugaría entre semana, con un historial equilibrado (una victoria, un empate y una derrota), a la espera del derbi de este viernes frente al Levante.

El partido se jugará en Mestalla a las 21 horas y se podrá disfrutar por DAZN para quienes no puedan acudir al campo. Es el único encuentro que se jugará entre semana junto al Athletic-Espanyol del lunes, pactado a la misma hora. Tan solo pasará poco menos de un mes para que el Valencia tenga que jugar de nuevo un viernes —día especialmente complicado para los fanáticos por ser laborable.

Por otro lado, Orriols tendrá actividad el día sábado, cuando el Levante enfrente a la Real Scoiedad a las 16:15 horas en el Ciutat de València. Un horario que unos meses atrás sería perjudicial por las altas temperaturas, pero que un 19 de diciembre se espera sea beneficioso para los granotas.