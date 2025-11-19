Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
José Luis Gayà conduce el balón frente al Betis Irene Marsilla

El Valencia juega otra vez un viernes frente al Mallorca

LaLiga ha revelado los horarios de la jornada 17 en la que el conjunto che tendrá que disputar su encuentro entre semana

Gabriel Strazzeri

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:06

Comenta

LaLiga ha hecho oficial el horario de los partidos a disputar en la jornada 17. Los principales clubes afectados son el Valencia y el Mallorca, ... que deberán verse las caras un viernes. Para el conjunto che sería la quinta ocasión en el campeonato doméstico que jugaría entre semana, con un historial equilibrado (una victoria, un empate y una derrota), a la espera del derbi de este viernes frente al Levante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  2. 2

    La televisión se apaga para el Valencia
  3. 3 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  4. 4 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  5. 5 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  6. 6 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  7. 7

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  8. 8

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  9. 9

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  10. 10 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia juega otra vez un viernes frente al Mallorca

El Valencia juega otra vez un viernes frente al Mallorca