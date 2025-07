Triple examen para Ron Gourlay

Con la tentativa del Milan y sin caer en el olvido del Atlético

82 partidos en Primera. La carrera de Javi Guerra reúne suficientes argumentos para asegurar que a sus 22 años se le vislumbra un prometedor futuro. La gran incógnita es si lo hará como estandarte del Valencia o si seguirá el camino que antes marcaron otros canteranos como Alcácer, Ferran Torres y Carlos Soler, por ejemplo. Javi Guerra es hoy por hoy el jugador más valioso del Valencia. Y eso hace que Javi Garrido, su representante y exfutbolista valencianista, tenga la sartén por el mango. Javi Guerra termina contrato en 2027 y por él ya se ha movido el Milan. Los italianos pusieron encima de la mesa una propuesta que entre el fijo (16) y los variables (4) llegaba a los 20 millones, cifra que muchos consideran poco menos que mínima por este jugador cuyo valor de mercado ronda los 25 millones pero con un potencial tremendo. Además, existe el hándicap de que el Valencia no posee la totalidad de los derechos del centrocampista. El 30 % corresponde todavía al Villarreal, por lo tanto a cualquier cifra siempre hay que incluirle el factor de corrección. Javi Guerra, ayer presente en el campus de Soneja –localidad cercana a Gilet– aspira a ser considerado salarialmente el jugador referencia del Valencia. Su agente prefirió congelar cualquier interés de los clubes por él, incluido el de un Atlético de Madrid que ya lo intentó el año pasado y que no se ha olvidado de él. Javi Garrido fue el representante que protagonizó la salida de Kang In completamente gratis del Valencia tras no llegar a un acuerdo de renovación, una pifia imperdonable para el club.