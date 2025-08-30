Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
Danjuma celebra su gol ante el Getafe. Iván Arlandis

El superordenador eleva las aspiraciones del Valencia en liga y condena al Levante: así quedarían

El conjunto de Corberán logró este viernes un triunfo clave ante el Getafe

J.Zarco

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:37

El Valencia CF consiguió este viernes su primera victoria en la nueva temporada. A la tercera fue a la vencida y después de empatar frente a la Real Sociedad y perder ante Osasuna, el equipo logró un triunfo vital por 3-0 frente al Getafe de Bordalás, que había sumado seis puntos de seis en sus dos primeros choques.

La cruz de la moneda fue el Levante UD, que cayó por 2-0 ante el Elche y sigue sin sumar ningún punto en su regreso a la máxima categoría del fútbol español. Ahora llega el parón de selecciones de septiembre, tras el que el Valencia CF visitará al FC Barcelona y el conjunto de Calero recibirá al Betis en el Ciutat.

Como ocurre en cada jornada, la inteligencia artificial, en este caso el superordenador de Opta, ha realizado su predicción acerca de cómo finalizará el campeonato de liga. Estos porcentajes van variando en función de los resultados que se van produciendo a lo largo del fin de semana.

En el caso de los de Corberán, existen varias posiciones en las que más probabilidades tiene de termina, concretamente del octavo al duodécimo puesto. Le otorga un mayor porcentaje al décimo puesto con un 7,57%, mientras que al undécimo le da un 7,54%. A la octava plaza un 7,26%, a la novena un 7,14% y a la posición 12 un 7,12%.

Las opciones de Europa son algo menores, con un 4,56% del quinto lugar, un 5,88% del sexto, y un 6,76% del séptimo. Mientras que del descenso son un 2,31% quedar último, un 3,6% penúltimo y un 4,31% antepenúltimo.

Con respecto al Levante UD, lo sitúa como el principal candidato a descender con un 20,33% de posibilidades de acabar colista, un 14,68% de finalizar el 19º y un 11,65% el 18º. No obstante, la liga acaba de arrancar y todo puede cambiar por completo.

