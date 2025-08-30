Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Danjuma, tras hacer el segundo gol para el Valencia. IVÁN ARLANDIS

La Cobra vuelve a matar en Mestalla

La velocidad y el gol de Danjuma le postulan como el heredero de Adrian Ilie| «Es letal, que te pica y te mata», describió Claudio Ranieri al que fuera delantero rumano de un Valencia que volvió a ser uno de los grandes

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025

De Cobra a Cobra y marco porque me toca. Mestalla vuelve a gozar con la Cobra. No es que haya una vuelta al pasado, porque ... hoy por hoy Adrian Ilie (Craiova, 24-4-1976) no está para muchas carreras. Quien fuera uno de los jugadores más queridos por la afición a finales de los noventa y principios de dos mil, en aquel Valencia superlativo, parece que tiene un digno heredero. Por supuesto que es un atrevimiento decir que Arnaut Danjuma va a calcar el curriculum que dejó en Mestalla el reconocido delantero rumano, pero bueno es que la afición vaya ilusionándose con nuevos ídolos después de años de hambruna. La carrera, el requiebro y el golpeo bien podría haber llevado la firma del que fuera internacional rumano, aquel jugador al que Pedro Cortés se empeñó en traérselo al Valencia (vino del Galatasaray por siete millones de euros) y que contribuyó de manera directa a los títulos que tanto hicieron disfrutar a los valencianistas. Si Danjuma y Javi Guerra son capaces de entenderse una sola vez en cada partido, Corberán ya se dará más que por satisfecho. El pase del canterano encendió la pólvora de Danjuma, que cuando batió a Soria hizo con su brazo el gesto de la serpiente. Claudio Ranieri no lo habría dudado y hubiera repetido la descripción que en su momento hizo de Ilie para calificar a uno de los fichajes importantes de este verano. «Es letal, como una cobra, que te pica y te mata».

