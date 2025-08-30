Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gesto de Corberán durante el partido contra el Getafe. EFE

Corberán: «Veo una plantilla con posibilidades»

El técnico del Valencia da por hecho que el club fichará el delantero que demanda

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:27

A horas para que se cierre el mercado de fichajes de verano y tras un 3-0 en Mestalla, Carlo Corberán respira felicidad por los ... cuatro costados. Se resistió el técnico a hablar de individualidades tras ganarle al Getafe, ya que prefirió destacar al conjunto. El técnico de Cheste repitió en varias ocasiones que lo bueno de esta temporada del Valencia es que tiene jugadores de nivel en el banquillo para que el equipo no se descomponga con los cambios. «Para ser competitivo es necesario tener opciones. Para mí tan importantes son los que empiezan el partido como los que terminan. Es importante que mantengamos el grupo fuerte, que el interés colectivo siempre esté por encima del aspecto individual», afirmaba, para añadir: «Duplicar perfiles también te ayuda. Cuando hay menos similitud en los diferentes jugadores, cuando uno cambia el equipo se puede ver afectado. Veo una plantilla con posibilidades y nivel».

