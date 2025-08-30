Corberán: «Veo una plantilla con posibilidades»

A horas para que se cierre el mercado de fichajes de verano y tras un 3-0 en Mestalla, Carlo Corberán respira felicidad por los ... cuatro costados. Se resistió el técnico a hablar de individualidades tras ganarle al Getafe, ya que prefirió destacar al conjunto. El técnico de Cheste repitió en varias ocasiones que lo bueno de esta temporada del Valencia es que tiene jugadores de nivel en el banquillo para que el equipo no se descomponga con los cambios. «Para ser competitivo es necesario tener opciones. Para mí tan importantes son los que empiezan el partido como los que terminan. Es importante que mantengamos el grupo fuerte, que el interés colectivo siempre esté por encima del aspecto individual», afirmaba, para añadir: «Duplicar perfiles también te ayuda. Cuando hay menos similitud en los diferentes jugadores, cuando uno cambia el equipo se puede ver afectado. Veo una plantilla con posibilidades y nivel».

Se mantenía el entrenador blanquinegro firme en su fe en que el club va a fichar al delantero, con Sadiq en el foco principal, que le falta en la plantilla. «El partido ha ocupado mi mente durante toda esta semana. El club sigue trabajando y no tengo ninguna duda que se reforzará la plantilla. Los tiempos harán que las cosas pasen. Hay un hueco a mejorar. El trabajo de la dirección deportiva es para ello».

Las permutas respecto al once de Pamplona es algo a lo que Corberán restó importancia. «Mi percepción no es esa -en referencia a cambios por nivel deficiente- . Hemos hecho una plantilla que vamos a tener dos jugadores en cada posición que nos permita competir. Si los jugadores tienen la mentalidad de comprometerse hacia el equipo. El que entra tiene el mismo nivel que el que estaba dentro. No voy a posicionarme tanto en el once. Tengo jugadores que me van a permitir tomas decisiones». La suplencia de Raba no fue, en opinión del de Cheste, por su gesto en Pamplona en el cambio. «Nunca vi una falta de respeto en la reacción de Raba, no lo percibí. Cualquier jugador cuando es cambiado va a sentir eso, no va a estar feliz y debe tener respeto. Es parte del fútbol, lo entiende él y lo entienden todos. La alineación dependía del partido».

Se le preguntó lógicamente por Danjuma. «Me he quedado satisfecho por el gol y por el trabajo. Cuantos más partidos más se va a adaptar. Tiene desequilibrio y va a ayudar mucho al equipo», aunque recurrió siempre al colectivo: «Lo importante para mí es el trabajo. He visto a todo el equipo bien, me cuesta resaltar. La entrega de Santamaría, el trabajo de Diakhaby, de César, de Foulquier, de Jesús Vázquez. H visto a todos con nivel. Quiero ver el esfuerzo y el trabajo2.

¿En qué cosas tiene que mejorar el Valencia? «Siempre hay aspectos de mejora. Que seamos en defensa sólido y agresivo. En ataque que tenga control y dominio y la capacidad de progresar. Esos valores que queremos que el equipo plasme, tendremos un rival que tratará de que eso no pase».