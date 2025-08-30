El 1x1 del Valencia-Getafe: cuatro notables y ningún suspenso
Arnaut Danjuma con un golazo en el minuto 53 se lleva la nota más alta de los futbolistas blanquinegros
Marcos Sánchez
Valencia
Sábado, 30 de agosto 2025, 00:36
Los tres primeros puntos tenían que llegar en Mestalla. El Valencia sin mucha brillantez en ataque, pero con una eficacia tremenda doblegó a un Getafe ... con poca suerte.
Agirrezabala Portero
Sólido (6)
En la primera parte apenas tuvo trabajo, ya que los tiros pasaron cerca de su meta, pero sin ir a portería. En la segunda parte tuvo que salir en varios balón aéreo para despejar. No tuvo que intervenir directamente, porque los tiros del Getafe fueron fuera o dieron en el poste de su portería.
Foulquier Lateral derecho
Correcto (6)
El partido de Dimitri Foulquier fue muy correcto, prácticamente hubo muy pocas internadas por su banda de forma peligrosa. En ataque se le debe exigir más, ya que ante la bajada de rendimiento de Rioja, el Valencia no tiene dinamita en esa banda derecha sin Ramazani como titular.
Tárrega Central
Imponente (6)
Mejoró con respecto a Osasuna. Uche casi le causa un disgusto al inicio del partido porque le robó un balón casi saliendo al fondo de la línea y el Getafe casi marca. En la segunda parte fue providencial porque bloqueó un tiro peligroso del Getafe que podría haber recortado distancias.
Diakhaby Central
Renacimiento (7)
La primera titularidad de Diakhaby y su primer gol. El guineano estuvo muy listo adelantándose a la defensa del Getafe y remató a placer para marcarle a Soria. En la segunda parte tuvo que imponer su físico en defensa, porque el Getafe tiró de centro laterales para buscar el empate.
Jesús Vázquez Lateral izquierdo
Solvente (6)
El canterano estuvo correcto. Le tocó volver a la titularidad tras la expulsión de Gayà en Osasuna y estuvo sólido en defensa, pero sin ser muy expeditivo en ataque. En la segunda parte bajó el nivel un poco y los peligros del Getafe, que dieron varios sustos a los de Corberán.
Santamaría Centrocampista
Cortafuegos (6)
La primera prueba de fuego de Santamaría y un buen partido en lo defensivo. Fue el cortafuegos que se le pedía y sin negociar un esfuerzo, yendo con intensidad a todo. En la segunda parte, tuvo que ponerse también más férreo aun si cabe, porque el Getafe apretó el acelerador.
Javi Guerra Centrocampista
Mago (7)
En un partido más que trabado por el juego que plantea el Getafe, Javi Guerra se tuvo que poner el mono de trabajo y defendió cuando tocaba. Le sirvió un pase excepcional a Danjuma para que marcase el segundo gol. Sustituido en el minuto 62 y ovacionado por Mestalla.
Luis Rioja Extremo derecho
Preciso (6)
Posiblemente el eslabón más débil en ataque, aun así, estuvo muy solidario en defensa, y pudo asistir a Diakhaby en el primer gol con un gran centro preciso y medido. Acabó fundido y ovacionado por Mestalla tras su esfuerzo físico tras su cambio en el minuto 86 por Ramazani.
Danjuma Extremo izquierdo
Determinante (8)
Esto es lo que tiene Arnaut Danjuma, que no brilla en la primera parte, pero en la segunda cogió un balón y él solo se fabricó el segundo gol con un disparo imparable casi a la escuadra izquierda de la portería de David Soria. Fue sustituido por Raba en el minuto 62 de partido.
Diego López Mediapunta
Incansable (6)
Diego López nunca para. Su partido fue bueno, sin parar de tirar desmarques, pidiendo el balón y encarando a su par para irse por regates. La única pega es que no estuvo fino en el remate, porque tuvo varias oportunidades de uno contra uno y envío su disparo a las nubes.
Hugo Duro Delantero
Trabajador (6)
No fue el partido más brillante de Hugo Duro en ataque. No gozó de muchas oportunidades, pero hizo su función que era fijar a los centrales y batallar con ellos. Pese a esto, no dejó de pelear y gracias a un buen pase de Ramazani en el descuento obtenía su premio del gol.
Pepelu Centrocampista
Mejorable (5)
Cuando entró, más terminó sufriendo el Valencia, porque el centro del campo se deshizo y no pudo frenar las embestidas del Getafe.
Dani Raba Mediapunta
Desubicado (5)
No salió en el mejor contexto del partido, porque con 2-0, el Valencia se limitó a resistir, sin controlar la posesión y yendo a la contra. Poco hizo.
Copete Central
Sin errores (5)
Entró con el cometido de cambiar a defensa de tres, para ayudar a defender los centros laterales y fue superado en varias ocasiones.
Ramazani Extremo derecho
Eficaz (6)
Le hicieron solo falta unos minutos en el terreno de juego para conseguir dar su primer asistencia con un pase perfecto a Hugo Duro en el minuto 96.
Carlos Corberán Entrenador
Acertado (7)
Le ganó la partida totalmente a Bordalás. Empezó con un 4-2-3-1 y cambió a un 5-3-2 para defender los constantes centros laterales del Getafe.
Getafe El Rival
Sin suerte (6)
EL Getafe empezó muy fuerte y avasallando al Valencia. pese a que lo intentaron insistentemente en la segunda parte, no tuvieron suerte con un tiro al palo y varias ocasiones claras falladas y recibieron un duro castigo.
