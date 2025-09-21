Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Baptiste Santamaría, celebrando su gol con el Valencia.

Baptiste Santamaría, celebrando su gol con el Valencia. AFP
Crónica

El show de Santamaría

Marca con un cabezazo, deja al Athletic con diez y da el pase de gol a Hugo Duro. El Valencia comienza espeso, acomplejado tras la debacle de Barcelona, y se activa con eficacia tras la expulsión de Vivian

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025

Santamaría, madre de Dios. A más de uno en Mestalla le saldría esta expresión tras el partido del francés. Estuvo presente en todas las acciones decisivas del partido ... . El mediocentro provocaba la expulsión de Vivian tras derribarlo el central cuando encaraba a Unai Simón, adelantó al Valencia con un cabezazo perfecto en un córner ensayado y dio el pase medido a Hugo Duro en el tanto definitivo. Un triunfo regenerativo para un equipo hundido tras la humillación ante el Barcelona. El público pasó de la desolación de la primera parte al espectáculo de la segunda. Es cierto que tener a un rival con diez jugadores en la última media hora ayuda, pero también es cierto que el equipo buscó el triunfo y los cambios de Corberán ayudaron. Sin remilgos, sacó a todos los futbolistas de ataque que tenía y sirvió para mucho. Tanto como romper una mala tendencia, lograr una segunda victoria liguera y devolver la ilusión al pueblo de Mestalla.

