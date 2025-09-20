Agirrezabala supera el bache de Barcelona y se luce ante sus compañeros

Julen Agirrezabala ha sido clave en la primera parte del Valencia contra el Athletic. El guardameta vasco se enfrenta a su equipo, está cedido ... en el club blanquinegro, y ha demostrado por un lado que pese a encajar seis goles hace apenas una semana contra el Barcelona y recibir numerosas críticas, sabe resarcirse y, por otro, que le motiva jugar contra los suyos.

El futbolista nacido en Donosti, ha sido una pesadilla para Sancet, a quien le ha parado dos disparos muy peligrosos en los minutos 7 y 26; cuatro minutos más tarde ha sido Iñaki Williams el que ha deseado no tener enfrente a Agirrezabala y, en el 33, Jauregizar se ha quedado también con las ganas de marcar el primero.

El Valencia no logra controlar un partido en el que el marcador ya se hubiese movido a favor de los de Ernesto Valverde si no llega a ser por la actuación del guardameta vasco. La afición que ha llenado Mestalla, y pese a animar al equipo, se ha mostrado comprensiblemente nerviosa en algunos momentos al ver con impotencia cómo su equipo no ha sido capaz de inquietar al rival y en el que, al menos hasta el descanso, lo mejor ha sido el resultado.

Con sólo cuatro puntos en el casillero, los de Carlos Corberán no pueden permitirse perder o no sumar en Mestalla, sobre todo después de la goleada que encajaron la semana pasada contra el Barcelona en un partido para olvidar.