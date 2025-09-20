Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este sábado reparte más de 201.588 euros y deja una lluvia de premios en cuatro provincias
Julen Agirrezabala, durante el calentamiento del Valencia-Athletic Club. EP

Agirrezabala supera el bache de Barcelona y se luce ante sus compañeros

El portero del Valencia salva durante la primera parte a su equipo en un partido que domina el Atletic Club

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:54

Julen Agirrezabala ha sido clave en la primera parte del Valencia contra el Athletic. El guardameta vasco se enfrenta a su equipo, está cedido ... en el club blanquinegro, y ha demostrado por un lado que pese a encajar seis goles hace apenas una semana contra el Barcelona y recibir numerosas críticas, sabe resarcirse y, por otro, que le motiva jugar contra los suyos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas
  3. 3 Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana
  4. 4

    MAPA | ¿Casado o sin compromiso? Descubre el estado civil de tu vecino
  5. 5 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  6. 6 Cortes de tráfico en la A-7 por obras este domingo: horarios e intinerarios alternativos
  7. 7

    Vuelos retrasados hasta cuatro horas en Valencia y Alicante por el ciberataque a aeropuertos europeos
  8. 8 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  9. 9 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  10. 10

    El divorcio entre Mazón y Navarro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Agirrezabala supera el bache de Barcelona y se luce ante sus compañeros

Agirrezabala supera el bache de Barcelona y se luce ante sus compañeros