«Sin Rodrigo, los objetivos del Valencia no serán los mismos»
Marcelino admite que estuvo «traspasado», que no sabe si al final se irá y desliza su ilusión por renovar
JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia
Viernes, 16 agosto 2019, 14:07

Rodrigo tiene muchas posibilidades de jugar mañana con el Valencia contra la Real Sociedad en Mestalla, añadiendo una porción más de morbo a la situación que se ha creado en torno a su futuro. Tuvo pie y medio en el Atlético de Madrid pero el jugador de momento se entrenará esta tarde en la ciudad deportiva de Paterna a la espera de la lista de convocados que ofrezca Marcelino García Toral. El técnico, esta mañana, ha querido poner en valor la actitud y el compromiso del futbolista y ha dejado claro la importancia que para él tiene la presencia del internacional, hasta el punto de dejar un mensaje claro dirigido sobre todo a Peter Lim: con Rodrigo el Valencia luchará por la cuarta plaza, sin Rodrigo la cosa ya no está tan clara.

«Fue un futbolista que en un momento puntual estuvo traspasado. Así me lo comunicó a mí. El martes me dijo que había llegado a un acuerdo con el Atlético. Se despidió de todos e iba a pasar reconocimiento médico a la tarde. Y luego ese traspaso no se consumó. A partir de aquí quiso volver a entrenar. Su forma de actuar creo que le honra. Rodrigo nunca me pidió a mí salir del Valencia. Intentamos dentro de lo que cabe volver a la normalidad. Su predisposición al entrenamiento y al trabajo y querer ayudar a sus compañeros es total, algo que le alaba. Es su forma de proceder, gran profesional, extraordinaria persona, agradecido al valencianismo, a sus compañeros, al cuerpo técnico y ha obrado de acuerdo a lo que consideramos un gran profesional», ha dicho sobre él el entrenador valencianista.

El mensaje hacia la propiedad es claro: «No soy quien para decir si el propietario debe traspasar o fichar a un futbolista. Yo acepto las condiciones de mercado. Acepto si el propietario decide traspasar a un futbolista. Rodrigo es muy importante para nosotros porque así lo dicen sus números. Desde el punto de vista deportivo es un golpe duro para la plantilla. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Lo que sí se plantea el entrenador es que somos un equipo con Rodrigo y otro sin Rodrigo. Sin Rodrigo, los objetivos iniciales del Valencia no serán los mismos. Posiblemente tengamos que revisarlos. Si se va, iremos al mercado y es muy difícil. Es un mercado supervalorado, inflacionista y es difícil encontrar un futbolista que ofrezca argumentos».

Marcelino acaba contrato en junio y aunque ayer Mateu Alemanydeslizó que la renovación del técnico sería una situación «planteable», el asturiano ha comentado su predisposición si se diera el caso. «Soy feliz aquí. Mi familia es feliz aquí. Me supone cada día una ilusión y un reto dirigir al Valencia. Esa es la realidad. Estamos pasando ahora unos baches. Vamos a poner asfalto firme para que los baches se solucionen. Me considero una persona responsable. Me gustaría seguir aquí pero también a la vez digo: para mí eso no me supone la más mínima pérdida de tiempo».