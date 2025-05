El resurgir de Pepelu en este tramo final de Liga

El fútbol, a veces, da segundas oportunidades. Y Pepelu parece estar aprovechando la suya. Después de pasar gran parte del curso como una pieza secundaria ... en el esquema del Valencia, el centrocampista alicantino está recuperando protagonismo justo cuando el equipo más lo necesita. Así lo ha confirmado Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al encuentro en Mendizorroza: «Pepelu mañana será titular porque está en disposición, sí que es verdad que el otro día tuvo molestias, pero volverá a estar en el once inicial del equipo».

La decisión del técnico no es casual ni forzada únicamente por las bajas en el medio del campo. Corberán ha destacado el compromiso del jugador y su creciente peso en los entrenamientos, en un momento en que cada detalle cuenta asegurando que el de Denia «ha dado pasos adelante en su rendimiento y está ayudando al equipo a conseguir su identidad de juego». Con Javi Guerra sancionado y André Almeida fuera por precaución médica, la figura de Pepelu gana peso por méritos propios.

El centrocampista, que llegó con expectativas altas tras su buen rendimiento la temporada pasada, ha vivido una campaña irregular. Perdió protagonismo con la llegada de Carlos Corberán y pasó muchas semanas a la sombra, viendo cómo otros le ganaban la partida en la rotación. No obstante ha sido ahora, en este tramo final de Liga, cuando su perfil sereno, táctico y fiable ha vuelto a tener valor.

El técnico de Cheste, que ha demostrado no casarse con nombres ni reputaciones, ha reconocido que, pese a no estar al 100% físicamente, Pepelu ha dado motivos suficientes para ganarse un sitio en el once. «Está preparado para competir», ha afirmado el técnico valencianista, dejando claro que la apuesta por él va más allá de una necesidad puntual: es una decisión de confianza.

Con Europa aún en el horizonte y cada punto valiendo oro, el de Denia tiene ahora la oportunidad de redimirse y demostrar que puede ser parte del futuro de este equipo. El partido ante el Alavés puede ser otra oportunidad más para un futbolista que ha sabido esperar su momento y ahora empieza a hacerlo valer.