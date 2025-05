El polémico audio del VAR que enfada al Valencia: «Portero nunca toca balón, derriba al adversario»

Marc Escribano Valencia Jueves, 15 de mayo 2025, 09:19 Comenta Compartir

El valencianismo se ha despertado este jueves con una indignación recorriendo su cuerpo que solo quizá la superan los aficionados de Las Palmas. Y todo tiene que ver con el mismo protagonista: Gil Manzano. El árbitro extremeño que llevaba el silbato en el Alavés-Valencia fue el ojo de la polémica por su decisión de pitar un penalti muy debatible de Giorgi Mamardashvili sobre Santiago Mouriño, que a pesar de ir a revisarlo al VAR, decidió mantener.

Joan Jordán transformó posteriormente desde los once metros y facilitó que los babazorros vencieran por 1-0, llevando matemáticamente así al descenso a Las Palmas y dejando al Valencia con pocas opciones de jugar en Europa la próxima temporada. Una decisión que acerca también a la salvación del Alavés y que complica y mucho la permanencia del Leganés. Es decir, en un solo error arbitral, el futuro de hasta cuatro equipos se han visto afectados directamente.

El enfado de los jugadores del Valencia era evidente y muchos estaban ansiosos de poder escuchar la conversación del árbitro con el VAR, un contenido audiovisual que la propia RFEF publica siempre al finalizar los partidos. A la medianoche, el Comité Técnico de Árbitros hizo público el audio de Gil Manzano con Hernández Maeso, el asistente que estaba en la sala de videoarbitraje, y su conversación deja todavía más atónito al valencianismo.

«Vale Jesús, te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación del penalti», dice Hernández Maeso desde la sala VAR en el inicio de la conversación. «Perfecto. Quiero ver quién toca primero y quién juega balón, responde Gil Manzano, que ya deja claro que para él el contacto de Mamardashvili sobre Mouriño es suficiente para penalti, y que lo que quiere revisar no es si existe o no contacto, más bien si el portero georgiano ha tocado previamente la pelota o no. »Vale, quiero ver si el portero toca balón. ¿Vale?«, espeta el extremeño desde el campo.

«Una más amplia también», le dice Hernández Maeso mientras le enseña la repetición a cámara lenta a través de las cámaras del VAR. En ningún momento, el videoarbitraje le comunica a Gil Manzano que considere revisar si el contacto es suficiente como para pitar penalti. «Vale. Síguela, síguela. Vale, aguántamela un poco», comenta el árbitro desde el césped mientras observa la pantalla.

«Vale. Portero nunca toca balón, derriba al adversario y voy a continuar con mi decisión. ¿Vale? Penalti», sentencia Gil Manzano, que tras observar las imágenes, sorprendentemente dedice mantener su decisión inicial y no anular el penalti, a pesar de que a ojos de la gran parte del mundo futbolístico, era una pena máxima muy polémica que no debía haberse señalado puesto que el contacto era mínimo e insuficiente para derribar al jugador del Alavés, que se deja caer exagerando. «Correcto», responde Hernández Maeso desde el VAR, sin objetar ni rebatir la decisión de Gil Manzano.