Indignación total en el vestuario del Valencia por el inexistente penalti frente al Alavés

Indignación total en el vestuario del Valencia después del inexistente penalti que ha supuesto la derrota en Vitoria. Todos los protagonistas preguntados se están mostrando en los primeros minutos, aún en Mendizorroza, totalmente sorprendidos por la decisión de Gil Manzano de mantenerse en su primera decisión, a pesar de haber visto la acción en la pantalla después de que le llamaran desde la sala VOR.

«Increible lo vemos todos. Incluso los jugadores del Alavés nos dieron la pelota porque pensábamos que era balón para nosotros», ha señalado Barrenechea en la radio oficial del Valencia. En términos similares, y en el mismo foro, se ha expresado Pepelu minutos después del encuentro contra el Alavés. «Creo que todo el mundo lo ha visto. Puede pitar al principio, pero una vez le llama el VAR, los propios jugadores del Alavés viendo las pantallas gigantes nos dicen que no es para pitar penalti. Si ponemos las acciones a cámara lenta pitaríamos 150 faltas por partido», ha indicado el de Dénia, que cuando se le ha cuestionado si en el vestuario están indignados ha dicho: «Es para estarlo».

«No es penalti», ha afirmado de forma categórica el protagonista, Mamardashvili, a quien le han señalado el penalti y ha visto la amarilla en la única acción desacertada por su parte, tras varias paradas de mérito en el encuentro contra el Aalvés. El único que se ha mostrado tibio ha sido el entrenador, Carlos Corberán. «Es extraño, no es lo habitual. En directo no he podido valorar la acción», ha señalado el técnico de Cheste: «En la sala VOR lo pueden ver con la pausa, y le han llamado para que el árbitro también pueda hacerlo. Lo único que espero es que haya acertado.

En las próximas horas habrá que estar atentos a la reacción de toda la plantilla a través de las redes sociales. Uno de los jugadores imprescindibles para Corberán, Diego López, ha acompañado el tuit del Valencia CF con el vídeo de la acción con un mensaje aún más irónico que el del propio club: «Que hacemos? Nos reímos ya? Menuda broma…».