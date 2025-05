Las decisiones del polémico Gil Manzano que han perjudicado al Valencia

Lo de Jesús Gil Manzano ya no sorprende, pero sí indigna. En una actuación que roza lo escandaloso, el colegiado extremeño volvió a condicionar un ... partido del Valencia con una decisión que nadie, salvo él, entendió como penalti. Una salida limpia de Mamardashvili fue convertida por el árbitro en infracción, regalando al Alavés un gol que vale tres puntos y corta la racha de los de Corberán, mermando así sus opciones de Europa.

La jugada, que debería ser impropia de un colegiado de Primera División, ha reabierto viejas heridas entre el valencianismo y una figura arbitral que arrastra ya un largo historial de decisiones difíciles de explicar contra el club.

Y es que no es novedad que Jesús Gil Manzano deje una estela de polémica cada vez que arbitra al Valencia. El historial del colegiado extremeño con el club de Mestalla está plagado de decisiones incomprensibles. Basta con echar la vista atrás a la temporada 2019/20, en un duelo en Mestalla frente al Barcelona, para recordar una de sus acciones más desconcertantes.

Fue cuando Gil Manzano, tras un derribo a Maxi Gómez, hizo el gesto de otorgar la ley de la ventaja, permitiendo que el balón siguiera en pies valencianistas. Pero, sorprendentemente, y justo cuando el conjunto blanquinegro tenía oportunidad de lanzar un contragolpe con Ferran Torres como flecha directa hacia el área rival, el árbitro decidió detener la jugada y pitar la falta anterior. La contra, clara, quedó truncada y Mestalla estalló. Tal fue el despropósito que el propio árbitro terminó reconociendo su error con un gesto de disculpa, juntando las manos como quien suplica perdón.

En octubre de 2021 en el Camp Nou y de nuevo ante el conjunto catalán, el extremeño volvió a ser protagonista. En ese partido ante el Barcelona, Gil Manzano señaló un penalti más que discutible de Gayà sobre Ansu Fati. Las imágenes mostraron que el capitán del Valencia tocaba el balón antes de cualquier posible contacto, pero ni eso fue suficiente para evitar la pena máxima. Al final del encuentro, Gayà no se mordió la lengua y rajó del colegiado extremeño: «Siempre igual, pitan lo que quieren. Yo toco el balón primero. Luego el contacto puede existir, pero las tomas engañan». Una frase que, cuatro años después, sigue teniendo la misma vigencia teniendo en cuenta la reciente polémica actuación de Gil Manzano en Mendizorroza.

Pero el agravio más reciente antes del último incidente en Vitoria llegó en enero de 2023, cuando una decisión polémica de Jesús Gil Manzano cambió el curso del encuentro y volvió a desatar la indignación en Mestalla. Fue en una acción dentro del área valencianista cuando Gabriel Paulista, tras un gran corte defensivo, recibió un impacto del balón en su brazo tras un rebote. El movimiento del defensa claramente natural, sin intención alguna de cortar la jugada con el brazo.

A pesar de la naturaleza involuntaria de la acción y de la interpretación del reglamento que invita a no sancionar este tipo de manos fortuitas, Gil Manzano no dudó en señalar el punto de penalti tras una breve revisión con el VAR. Lo más polémico fue la interpretación tan rigurosa por parte del colegiado, ignorando el criterio de 'no voluntariedad' que se aplica en este tipo de rebotes.

El último error, tan flagrante como incomprensible, de Gil Manzano, que ni la llamada del VAR pudo enmendar, alimenta aún más las dudas sobre la figura del colegiado extremeño, que ya había sido cuestionada en otras citas recientes por excolegiados y voces autorizadas del fútbol español. Mientras el Valencia lamenta una derrota que complica sus aspiraciones europeas, el Alavés celebra tres puntos que le acercan a la permanencia, sentenciando así a Las Palmas y prácticamente haciendo lo mismo con el Leganés.