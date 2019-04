Planeta blanquinegro La peña VCF Nippon. El Valencia pasa de tener 4 peñas en el extranjero a 14 en menos de un año | Japón, USA o Canadá se suman a la familia del club de Mestalla, que ya prepara nuevos colectivos en Ecuador, Perú, México o Emiratos LOURDES MARTÍ Miércoles, 17 abril 2019, 01:26

Bramke, Goal, But... cada vez que el Valencia marca, alrededor del planeta resuena un estallido de alegría. La palabra gol sale de las gargantas de aficionados blanquinegros del mundo que en sus lenguas maternas celebran los aciertos del club de Mestalla a miles de kilómetros de la avenida de Suecia. Seguidores que casi de forma clandestina se reúnen alrededor de un televisor, algunos a horas intempestivas, para ver a su Valencia.

Una pasión que se expande en todo el planeta tierra. En los últimos meses, la Agrupación de Peñas, ha pasado de tener a cinco colectivos fuera de España a 14. A las más antiguas, Chescandinavia, Guiri de Londres, Ginebra, Panamá o la alemana Rainer Bonhof; se les unen aficionados de lugares como Japón, que aúna a 70, Chipre o República Checa. Luis Sanz es el presidente de la SnowBats de Canadá. Reúne a 20 personas, el más mayor tiene 72 años, el más joven, 9 meses. «Hacía mucho tiempo que quería crearla para enseñar a este país que hay más equipos además de Madrid y Barcelona. Un gran amigo que tengo en Valencia, Jocu, me terminó de convencer». Él fue uno de los que estuvo en el partido de leyendas del pasado día 24. «Disfrutamos mucho en Valencia, esa jornada fue increíble y el final en Mestalla con los fuegos artificiales fue apoteósico», comenta Luis cuya pasión es conocida en Toronto: «Los partidos del Valencia los vemos en un bar de aquí y un cliente habitual cada vez que entro me suelta un 'Viva Valencia', cuando lo hace le invito... ni qué decir lo que me está costando este Valencia», bromea. Su objetivo final, además de disfrutar: «Tratar de contagiar este sentimiento tanto a familiares como a amigos y compañeros de trabajo».

Desde Francia celebró el gol de Garay ante el Real Madrid Chistopher Bigot, presidente de la VCF France. Un centenar de valencianistas crearon la peña en 2015 y la formalizaron el año pasado. «Había una necesidad de que aficionados de países francófonos nos juntáramos para hacer más fuerza por el Valencia», dice Christopher quien ya prepara una fiesta blanquinegra en junio con motivo del primer aniversario de la peña. «Moltes gràcies y Amunt Valencia», se despide.

1. Peña Chescandinavia. 2. Peña Burbank USA. 3. Snow Bats, la peña de Canadá.

70 aficionados del club de Mestalla forman parte de la peña Chescandinavia. Hans Kristian Lange es su presidente. «Empezamos como un foro para discutir del Valencia, primero con Björklund en Suecia y después con Carew en Noruega, el equipo empezó a estar cada vez más presente en los países nórdicos. En esa época además se jugaron partidos contra el Rosenborg, Stabaek y Elsforg...», recuerda Hans. Una vez al mes, los aficionados de los diferentes lugares se reúnen en Oslo o Malmö para ver los encuentros. Aunque también tienen otra cita anual: «Solemos ir todos los otoños a Valencia. Pero este año lo cambiamos y estuvimos en el centenario. Éramos 25 y nos quedamos diez días, imaginaos lo que disfrutamos», el siguiente billete a España tiene una fecha: el 25 de mayo. «Vamos a ir un grupo de 10 a 15 personas, con o sin entradas», afirma ilusionado.

La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign fue testigo de la creación de la Penya VCF USA el 5 de septiembre de 2012. «En mayo de ese año fui a Houston con mi padre para ver la primera gira del Valencia en Estados Unidos. Fue una experiencia inolvidable. Allí coincidimos aficionados del Valencia. Ese fue el empujón que necesitaba para formarla. Lo tenía en mente hacía tiempo», dice Armando Espinal. «El ídolo de mi padre es Kempes y de pequeño veíamos el fútbol con él, cuando yo era niño me enamoró el Piojo». En diciembre, el presidente de la peña de USA acudió a ver al Valencia contra el Ebro, posteriormente vio el partido contra el Sevilla en Mestalla y el choque ante el Manchester United. Tres de los miembros del colectivo estuvieron en el partido ante el Getafe y la posterior marcha del centenario. «Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami, Charleston o Dallas son algunas de las ciudades en las que tenemos peñistas», comenta este seguidor que ha visitado Mestalla en varias ocasiones. Mientras estas asociaciones ya creadas pretenden afianzarse y sobre todo seguir expandiéndose, el valencianismo sigue conquistando otros países. En Ecuador, hay dos peñas en proceso de creación. Una de ellas vinculada con la valenciana Calaveras. También se está formando una asociación de aficionados de México. Desde Perú, ya han preguntado a la Agrupación de Peñas sobre los pasos que deben dar para formarse formalmente. De forma incipiente empiezan a mostrar interés por el Valencia desde algunos Emiratos Árabes. La intención de estos aficionados es reunirse en una sola peña, al igual que ocurre en países como Estados Unidos.