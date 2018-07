Piccini firma hasta 2022

Cristiano Piccini vivió un ajetreado primer día como jugador del Valencia, antes de viajar a última hora de la tarde hasta Suiza para incorporarse a la concentración de Crans-Montana. El italiano rubricó su contrato como nuevo jugador del conjunto valencianista hasta junio de 2022, tras el acuerdo de la entidad de Mestalla con el Sporting de Lisboa para su traspaso por 8 millones de euros donde el conjunto portugués se reserva un 10% de un futuro traspaso, y salió de las oficinas del club a las 19.40 horas para iniciar el viaje a tierras suizas, donde hoy tendrá el primer contacto con sus compañeros y presenciará el amistoso frente al Lausanne. La apuesta por el jugador italiano se confirma en la cláusula prohibitiva de 80 millones que figura en su contrato.

El lateral de Florencia comenzó a primera hora de la mañana el reconocimiento médico en la clínica Eresa, acompañado del doctor Antonio Giner, mientras que su agente, Dario Ristori, llegaba a la sede del Valencia para adelantar el papeleo y aligerar los trámites. Piccini llegó a las oficinas para hacerse la sesión oficial de fotos, y un vídeo promocional, y se marchó a comer junto a sus representantes. Por la tarde, regresó para firmar toda la documentación y pronunciar sus primeras palabras como nuevo jugador del Valencia: «Es un salto muy grande en mi carrera, un gran orgullo y uno de los días más felices de mi vida. El año del Centenario va a ser muy especial para todo el valencianismo. Carboni ganó títulos aquí y espero ser el primer lateral diestro italiano en ganar títulos en el Valencia. Mestalla es un estadio que tiene una afición increíble, una de las mejores, y estoy emocionado por formar parte de esta familia».

El fichaje de Piccini, donde los informes de Pablo Longoria han sido determinantes, encaja en el perfil de futbolista que buscaba el técnico valencianista para apuntalar el lateral derecho en el regreso a la Champions. El florentino ha demostrado, tanto en el Betis como en su breve estancia en el Sporting, que se amolda a varios sistemas y que es muy versátil en la faceta ofensiva, donde destacó en su etapa en Sevilla como generador de asistencias y marcó tres de sus cuatro goles como profesional.

El Barça piensa en Parejo

Por otra parte, quien no se ha olvidado de Dani Parejo es Ernesto Valverde. El técnico del Barcelona, tal y como informó el Diario As, ha vuelto a insistir en el nombre del madrileño, que ya estuvo encima de la mesa el pasado verano. Eso sí, en el caso de que la entidad catalana quisiera acometer el fichaje del valencianista el precio de su cláusula sigue siendo, a día de hoy, de 50 millones. Quien tampoco se olvidó de su reciente pasado valencianista fue Maksimovic. El serbio, en su presentación como nuevo jugador del Getafe, mandó un recado a Marcelino a la hora de valorar el trabajo con su nuevo entrenador: «José Bordalás me gusta mucho. Es un entrenador que quiere trabajar muy duro y eso es un cambio respecto al Valencia. Quiero trabajar cada día mejor para ganarme la confianza y poder jugar». El centrocampista reconoció que pudo llegar al conjunto azulón en el pasado mercado de invierno pero que el club, por expreso deseo de Marcelino, no le dejó marchar al no tener un recambio.