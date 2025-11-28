Palop: «Si uno se parte la cabeza viendo jugadores y luego no hay inversión...»

Andrés Palop Cervera (l'Alcudia 22-10-1973) se estrena esta mañana (11.30 horas) en el banquillo a los mandos de la selección valenciana ... contra Cataluña. El que fuera portero del Valencia y del Sevilla tratará de superar el hándicap importante de jugar hoy y mañana (le tocará contra Madrid) con el objetivo de clasificarse para la fase intermedia de enero de esta competición organizada por la UEFA para futbolistas de las diferentes territoriales con la condición de que nunca hayan sido profesionales. Palop y sus 18 jugadores (todos de la Tercera RFEF valenciana) durmieron el miércoles en Peñiscola y ayer emprendieron viaje hasta la ciudad deportiva de la DAMM (Barcelona), donde se va a jugar íntegramente esta primera eliminatoria.

–¿Qué tiene de especial este torneo que monta la UEFA?

–Es una competición íntegramente amateur. Después de esta primera fase, hay una fase intermedia y luego una final, que da derecho entonces a jugar en Europa.

–¿Hay un límite de edad para los futbolistas que pueden ser seleccionados?

–No. Podemos llevarnos gente a partir de los 18 años. El requisito es que aunque no sean valencianos, que jueguen en equipos de la Comunitat al menos durante dos años consecutivos.

–Lo de jugar ahora dos días seguidos... suena a encerrona.

–Sinceramente, ya es un hándicap. No hay tiempo para recuperar, de ahí que lo hemos tenido en cuenta a la hora de elegir la plantilla, debe haber gente con cierta polivalencia.

–¿Cuál de las tres selecciones es la favorita?

–Es difícil hacer un pronóstico. Desde luego, estamos en el grupo de la muerte. En estas tres comunidades, el fútbol es muy fuerte, somos el grupo más potente. Se decidirá en los pequeños detalles.

–¿Cuál es el espíritu de un chaval que está jugando en Tercera RFEF y de repente lo convoca para la selección valenciana?

–Me transmiten mucha ilusión. Llevamos tres meses de trabajo, con un gran equipo detrás como Rubén Mora, Israel, Josep, Adrián... entre todos hemos ido viendo qué perfiles nos podían ayudar. La primera convocatoria fue de 33 jugadores, luego 25 y ahora esos 18. Tienen una oportunidad para salir un poquito también del contexto en el que están, donde el fútbol es muy amateur. Hemos preparado un trabajo muy profesional basado en cómo trabajan los equipos de primer nivel para intentar transmitirles la idea, lo que queremos es que saquen todo su talento. Les veo muy motivados.

–¿Puede servir esto de escaparate también para ellos?

–En esta selección tenemos gente con edad más avanzada que lo vivirán de una manera muy especial y con un grato recuerdo. Defender a la Federación Valenciana del Fútbol también tiene su responsabilidad y motivación. Y luego están los más jóvenes que indudablemente también puede suponerles un buen escaparate. Tenga en cuenta que va a venir mucha gente a vernos, con ojeadores de muchos equipos.

–¿Y qué le motiva a usted después de seis años alejado de los banquillos?

–El verde. Como entrenador estuve en el Alcoyano y en el Ibiza, pero luego me he seguido formando y reciclando. Que hubieran pensado en mí ahora ya es una situación que me agrada. Me traslada a situaciones de cuando mis inicios cuando jugaba en Tercera o Preferente. Ojalá hubiera tenido una oportunidad como ésta, con un entrenador con experiencia. Quiero prestarles toda mi experiencia a los chavales. Cuando me involucro en algún proyecto voy a muerte, siempre voy con todo. La ilusión que tengo hoy en día es máxima.

–Después de tantos años sin entrenar, ¿tan quemado terminó en el Ibiza de Amadeo Salvo?

–Desde entonces han surgido opciones pero yo también tengo mi trabajo, tengo mis cosas particulares y no he visto el momento de poder abandonar todo lo que tengo entre manos. Lo de Ibiza más que quemarme, me de decepcionó. Fuimos a hacer el trabajo que nos pidieron y cumplimos con creces. El equipo estaba en zona de descenso y nosotros lo dejamos séptimo sin perder. Pienso que era injusto. No éramos un equipo para play-off ni mucho menos.

–Salvo fue implacable...

–Sí, pero ese año era de asentamiento, de crear una base. Era un club muy joven. Entró un director deportivo nuevo y venía con otras ideas.

–¿Es más fácil estar con el micrófono de televisión o en el banquillo dando órdenes?

–Sin duda, el micrófono, aunque haya situaciones que tengas que diseccionar técnicamente .

–A Xabi Alonso se le estaba cuestionando ahora la capacidad para gestionar egos. ¿Es un factor a tener en cuenta por los entrenadores?

–Sí, y además tiene ejemplos de casos con sus antiguos y antecesores en el cargo. Evidentemente, Xabi Alonso es un buen entrenador y le va a dar más riqueza al Real Madrid pero ahora los tiene que convencer, debe tratar de que les cale el mensaje y gestionar esas situaciones. En el Real Madrid y el Barcelona, lo que quieren todos es jugar y eso es imposible. No es fácil mantenerlos a todos conectados. Xabi Alonso ha vivido muchas batallas.

–¿Qué le parece la situación tan alta del Villarreal?

–Para mí no es ninguna sorpresa. Es un equipo que está trabajando muy bien durante muchos años y ahora con el entrenador que tienen, pues mejor aún. Se ha reforzado también de una manera extraordinaria. Para poder competir hay que reforzarse. Ellos deben competir ya por competiciones europeas y por la Copa del Rey. No es casualidad donde están en la clasificación.

–Pese a la bofetada en Champions.

–Es una decepción.

–¿Pasará alguna factura al entrenador?

–No. Marcelino tiene un proyecto a largo plazo. Cuando no esté Marcelino será porque ya no quiera seguir él.

–¿Qué entrenador merece este año estar en lo alto del podium?

–Eder Sarabia. Está poniendo en dificultades a todos con un equipo recién ascendido. Tiene soluciones y tiene juego, que además es atractivo. Un bloque muy conectado, me gusta ver al Elche. Da protagonismo a muchos jugadores con las rotaciones.

–¿Aguantará el Elche 38 jornadas así?

–Yo creo que sí, aunque lógicamente y como les pasa a todos habrá fases del campeonato en las que tendrá que sufrir más.

–¿Qué le parece el trabajo de esta temporada de Corberán?

–Este año para mí el Valencia ha involucionado. El año pasado cuando llegó metió ese plus de motivación y unos mecanismos que hicieron que el equipo fuera muy atractivo a nivel de salida de balón, de presiones, de iniciación, de competitividad. Y parece que todo eso ha involucionado este año. Veo un equipo más plano. Hay jugadores, como por ejemplo Raba, que no han aparecido cuando venían para ser importantes. Eso me deja con dudas.

–En otro momento, el entrenador del Valencia peligraría pero Corberán parece muy firme.

–Los entrenadores siempre tienen que tener su trayectoria, su proyecto y su confianza. Cuando los jugadores notan que el club está con el entrenador, éste se hace fuerte y a los futbolistas no les queda otro remedio que trabajar y apretar en su trabajo. El Valencia está en un momento en que el objetivo no se sabe cuál es.

–Quizás la salvación pero no se atreve nadie a decirlo.

–Para todos ya es la salvación. Buscar Europa es imposible.

–¿Tan difícil resulta que el Valencia remonte el vuelo algún año?

–Es cuestión siempre de refuerzos, de traer buenos jugadores. Yo no digo que los que están ahora sean malos ni mucho menos, porque si están en el Valencia es porque realmente se lo han merecido, pero necesitan cierta experiencia y años de formación. Dentro de ese largo proceso hay que pagar peajes, como los de ahora.

–Pues el Valencia ha anunciado esta misma semana una profunda reestructuración en lo que a su secretaría técnica se refiere. ¿Cree que hacía falta?

–La base principal de todo siempre es la misma: el dinero. Tampoco puedo entrar en mucha profundidad porque no conozco a fondo los perfiles de los nuevos responsables del área deportiva. Me gustaría dar una opinión más certera y concreta de ellos. Conozco que han pertenecido a otros clubes y que hacían ese mismo trabajo pero básicamente vamos a lo mismo. Si me parto la cabeza viendo fútbol, jugadores y situaciones que nos pueden ayudar a ser mejores y luego a la hora de hacer las inversiones no puedo... entonces todo eso queda en el cajón. Esperemos que si ese paso que se ha dado ahora sea por algo y que cuando tengan que tomar decisiones haya un respaldo económicos detrás.

–Es curioso que los dos equipos suyos (Valencia y Sevilla) estén metidos los últimos años en aguas turbulentas.

–A nivel económico están pasando dificultades. En el Sevilla este año el que ilusiona es el entrenador. El tiene una identidad y un poquito más de competitividad, no es un equipo tan inestable. Creo que las sensaciones han mejorado. El mejor fichaje ha sido el del entrenador pero le digo lo mismo, cuando las gestiones en el tema económico son deficientes, al final el equipo va a pasar apuros sí o sí.

–¿Qué opinión tiene de lo que ha pasado con Dimitrievski y sus quejas por la suplencia?

–Según comentó Corberán, el tema está ya zanjado. Se puso la multa, se habló con la plantilla y a veces eso queda zanjado. Esas cosas, para mí, no se deben airear en prensa y menos con la dificultad del idioma, se puede hasta malinterpretar. Eso hay que hablarlo con el director deportivo, el jugador a veces necesita sacar toda esa pesadez que lleva encima, pero el foro más natural no es ir a la prensa y decirlo. Los compañeros conocen a Dimitrievski y saben que es un buen tipo, que no va nunca con maldad. Fue un poco a modo de reivindicación.

–¿Nunca ha tenido la posibilidad de volver al Valencia?

–No. Tampoco nunca me he parado a pesar si es extraño o no. No suelo llamar a las puertas de los despachos para que me contraten. Hay que valorar a todos por su trabajo. Quizás no he sido lo suficientemente válido para una entidad como el Valencia, no guardo ningún rencor. Desde luego, si llegara la oportunidad de clubes como Sevilla y Valencia sería todo un halago, pero eso debería llegar por el trabajo que uno ha hecho.