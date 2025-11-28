Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Palop, en el entrenamiento con la selección valenciana. FVF

Palop: «Si uno se parte la cabeza viendo jugadores y luego no hay inversión...»

El exguardameta se estrena hoy en el banquillo de la selección valenciana contra Cataluña en una competición amateur creada por la UEFA

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:50

Comenta

Andrés Palop Cervera (l'Alcudia 22-10-1973) se estrena esta mañana (11.30 horas) en el banquillo a los mandos de la selección valenciana ... contra Cataluña. El que fuera portero del Valencia y del Sevilla tratará de superar el hándicap importante de jugar hoy y mañana (le tocará contra Madrid) con el objetivo de clasificarse para la fase intermedia de enero de esta competición organizada por la UEFA para futbolistas de las diferentes territoriales con la condición de que nunca hayan sido profesionales. Palop y sus 18 jugadores (todos de la Tercera RFEF valenciana) durmieron el miércoles en Peñiscola y ayer emprendieron viaje hasta la ciudad deportiva de la DAMM (Barcelona), donde se va a jugar íntegramente esta primera eliminatoria.

