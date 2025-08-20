Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Osasuna - Valencia CF: horario y dónde ver por televisión la segunda jornada de liga

El equipo de Corberán, en busca de su primera victoria

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:32

Después del estreno liguero en Mestalla frente a la Real Sociedad, donde el Valencia empató 1-1, este domingo llega la segunda jornada de liga con la visita a un campo siempre complicado como El Sadar. Los de Corberán buscan la primera victoria de la temporada ante Osasuna, que cayó este martes por 1-0 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.

Después del optimismo de las últimas semanas con la llegada de tres nuevos fichajes (Baptiste Santamaria, Ugrinic y Danjuma), el valencianismo esperaba un triunfo en su debut. Sin embargo, la Real Sociedad demostró ser un rival complicado y con peligro en ataque y finalmente el resultado fue justo.

Frente a Osasuna, el técnico podría introducir en el once a Baptiste Santamaria en lugar de Pepelu, que no termina de ofrecer el rendimiento que maravilló en su primera temporada. El mediocentro francés fue el elegido para sustituir a Barrenechea y debe ser el hombre que dé equilibrio al equipo.

El resto del once se espera que sea igual que el de la primera jornada, con Agirrezabala en portería y Foulquier, Tàrrega, Copete y Gayà en defensa. En el centro del campo, Santamaria podría acompañar a Javi Guerra, con Raba en la mediapunta, Rioja y Diego López en bandas y Hugo Duro en punta.

El choque entre Osasuna y Valencia CF será este domingo 24 de agosto a las 17:00 horas. Se podrá ver en televisión a través de la plataforma de pago DAZN. También puedes seguir el minuto a minuto con la mejor cobertura del encuentro a través de la web de LAS PROVINCIAS.

