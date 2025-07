El Milán vuelve a la carga por Javi Guerra

Marcos Sánchez Valencia Viernes, 18 de julio 2025, 10:58 Comenta Compartir

El Valencia ha vivido y va a vivir unas semanas de absoluto vértigo, porque el proyecto deportivo en el que pretendían fundamentar al club de Mestalla podría tambalearse. De hecho, Christian Mosquera, uno de los pilares y mejores jugadores a futuro en los que cimentar la base de esta ambiciosa idea para «volver a Europa», se va a terminar marchando al Arsenal por una cantidad de dinero que se podría considerar baja si se miran otros traspasos. 15 millones de euros más 4 en variables van a pagar los 'gunners' por un jugador que es internacional fijo con la selección española sub-21 y ha sido de los mejores centrales de LaLiga esta temporada pasada. Por facilitar un ejemplo, Dean Huijsen, en cambio, le ha costado 60 millones de euros al Real Madrid sin ser, todo lo mencionado anteriormente.

Lo peor de todo es que el Valencia no solo ha visto cómo va a perder a una de las caras de su plan a futuro como es Mosquera, sino que podría ver cómo se le marcha otro de sus futbolistas destinados a marcar una época en el club de Mestalla: Javi Guerra. El de Gilet ha sido, está siendo y va a ser uno de los grandes deseos de los gigantes de Europa. Fue pretendido el verano pasado por el Atlético de Madrid, en una operación que se cayó a última hora porque, finalmente, los colchoneros decidieron pujar más alto por Conor Gallagher y llegar a los 40 millones de euros por el inglés. Parecía que su primer tramo de la 24/25 junto a Baraja bajó el fervor de los equipos al ver que su desempeño no había sido el mismo. Sin embargo, la llegada de Corberán en enero lo ha llevado a otro nivel. Con él, el jugador de 21 años recuperó toda su chispa, energía y se hizo amo y señor del centro del campo del Valencia.

Ahora, esto ha tenido sus pros y sus contras. El buen rendimiento de Javi Guerra no ha pasado desapercibido y varios clubes ya se pusieron tanto en contacto con el entorno del futbolista como con los de Mestalla, haciéndoles saber que irían con todo a por él. Uno de esos equipos fue el Milán. Los rossoneros ya presentaron el mes pasado una primera oferta de 16 millones de euros por el centrocampista de 21 años, que fue totalmente desestimada por los taronjas al estar lejos de los 30 millones de euros en los que tasaban a Javi Guerra y porque lo consideraban uno de los líderes en este 'nuevo' Valencia. Además, así se lo hicieron saber desde la dirección deportiva, encabezada por Corona hace un mes. Por billetes no será, porque los italianos vendieron a principios de mercado a Tijjani Reijnders al Manchester City por 60 millones de euros. Pues ahora el Milán ha vuelto a la carga por Javi Guerra. Los rossoneros, que no han podido quitarse de la cabeza el deseo de que el de Gilet encabece su proyecto deportivo, han contactado con el entorno del futbolista para hacerle saber que siguen más que interesados en ficharle.

El tiempo corre en contra del Valencia

Ahora, de nuevo, el Valencia se encuentra entre la espada y la pared, en un momento en el que los 'timings' de sus decisiones podrían marcar el futuro de uno de sus mejores futbolistas a futuro. Ya ha pasado más de una semana desde que el representante del jugador se reuniese con Ron Gourlay, recibido como el «Mesías» que iba a resolver todos los problemas que se ciernen sobre la entidad de Mestalla, para abordar la ampliación contractual con los valencianistas. Pues ocho días después no hay propuesta de renovación y, por el momento, no hay milagro. Desde que el escocés se reuniese con los agentes de Diego López, César Tárrega y el propio Javi Guerra, ninguno de ellos ha recibido una oferta por el momento.

Y otra vez, como ya pasó con Mosquera, si el Valencia no se saca la lentitud que lleva encima para tomar ciertas decisiones, se podría quedar con un palmo de narices. El Milán podría cansarse de esperar, ofrecer un salario suculento al de Gilet con el que seguramente no podrían competir los blanquinegros y hacerse con sus servicios. Eso sí, hay algo que no se compra y es el sentimiento, algo que Javi Guerra ya ha dejado caer más de una vez: «Nunca digas nunca, pero tengo claro que quiero seguir en el Valencia, es mi prioridad. Si no pasa nada raro, seguiré allí», dijo hace unos meses el propio jugador de Gilet en una entrevista. Cesar Tárrega ya lamentaba la marcha de su compañero, Mosquera, hace unos días. «Llevamos muchos años juntos y es difícil despedirse de un jugador de su calidad. Al final creas un vínculo muy fuerte con él. Es una pena», apuntaba el central. Pues podría despedirse otro, si desde Mestalla no aceleran los procesos de renovación.