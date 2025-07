La afición por el fútbol en Valencia sigue creciendo

El Ciutat de València y el estadio de Mestalla se quedan pequeños. El Valencia ha comunicado este jueves que ha agotado los abonos, tras superar ... la cifra de 40.000 abonados. El Levante informó el viernes pasado que cerraba su campaña con más de 19.500, límite en el que el club ha cortado la venta. El éxito de las dos campañas de abonados confirma que la afición por el deporte y, más en concreto, por el fútbol, sigue creciendo a marchas forzadas.

Levante Unión Deportiva

Pese a las tres últimas temporadas fatídicas del Levante a nivel deportivo, sumido en la incertidumbre de la Segunda División, en cada una de ellas la cifra de abonados creció. En la 2022-23 se abonaron más de 14.000 personas, un año después fueron más de 15.500, y el curso pasado se superaron los 16.000 fieles. Este año, bajo el lema de «Para los que se levantan», el éxito después del ascenso era previsible. El club decidió premiar a los abonados más fieles y ofreció precios bajos. Por contra, quiso cortar la campaña de abonos sin llegar a la cifra de 20.000, para reservar entradas para la venta libre y los compromisos.

Muchos aficionados que tenían la intención de abonarse no lo han conseguido. Algunos no pudieron unirse a la lista de espera que ofreció el club y quedaron descartados de la carrera por los abonos. Otros, pese a estar en dicha lista, nunca recibieron la llamada del club. La entidad granota va a lanzar un carnet de simpatizante para dar descuentos y privilegios a aquellos que no caben en las gradas del Ciutat. El decano valenciano sigue creciendo, pero no es el único que lo hace.

Valencia Club de Fútbol

¿Mestalla? lleno. Así se veía cada jornada de la temporada pasada el feudo valencianista, y así se va a ver este año. Con más de 36.000 renovaciones, el club abrió el miércoles la venta para nuevos abonados. Ese mismo día se colgó la página web del Valencia fruto de la alta demanda. Al día siguiente se agotaron los abonos, hasta llegar a los 40.479. Gracias a este éxito, el club blanquinegro adelantará a Real Sociedad y Sevilla, y será el quinto club con más abonados de España.

La cifra sorprende por el fatídico verano que está viviendo la afición valencianista. Los referentes se marchan y nadie llega para suplirlos. El proyecto de Corberán no cuenta con el respaldo económico de la entidad y la hinchada siente que lleva años viviendo el día de la marmota. Pero, aún así, la afición responde.

Comparación con otros clubes

Sorprende que Levante y Valencia hayan aumentado su masa social en tiempos de crisis. En la temporada 2012-12, el Levante jugó por primera vez Europa League, pero no superó la franja de los 16.000 abonados, la misma que el curso pasado, esta vez en Segunda. Pero, si miramos en otros clubes, comprobamos que el crecimiento es generalizado en todo el país. En el curso 2023-24 hubo más de 530.000 abonados en Primera. Al año siguiente más de 570.000. La temporada pasada, Valladolid, Mallorca y Alavés firmaron su récord histórico. Hace dos años, otros cinco clubes de Primera batieron sus registros: Real Sociedad, Betis, Cádiz, Atlético y Osasuna.

Todos los estadios de Primera rozan el 100% de asistencia cada fin de semana, y los de Levante y Valencia no serán menos. El ascenso de los granotas, del Elche y del Oviedo, sumado al regreso del Barça al Camp Nou, nos invitan a pensar que este curso se pueden batir todos los récords de abonados en Primera División.

El fenómeno del fútbol, en peligro de expansión

No son pocos los que critican el tradicionalismo y la inmovilidad del fútbol. «No se atreven a cambiar», dicen algunos. «No se adaptan a esta época», afirman otros. Gerard Piqué, previendo la caída del fútbol por la falta de interés del público joven, creó en 2022 la 'Kings League', un campeonato rompedor que no tardó en romperse. En solo un año perdió más de la mitad de su audiencia.

En la pandemia, Augusto César Lendoiro, histórico presidente coruñés, vaticinaba un futuro negro para los clubes: «Pienso que no serán pocos los equipos que sufrirán una merma considerable de abonados cansados de aguantar las impertinencias de los que mandan y toman tanto las decisiones deportivas como las sanitarias». Pero, curiosamente, su Deportivo disfrutó en los años siguientes de más abonados en Primera RFEF que los que tenía cuando el glorioso 'Super Depor'.

Los datos de Statista de 2023 revelaron que cada seguidor de un equipo de Primera se gasta al año en torno a 796 euros en su pasión, y los más fanáticos llegan hasta 1.047 euros. Unas cantidades asombrosas que aumentan año a año. Sin embargo, mientras crecen las críticas hacia el fútbol moderno, la demanda sigue creciendo, en Valencia y en España.