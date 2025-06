Kiat Lim presume en sus redes del acuerdo con Goldman Sachs

Marc Escribano Valencia Viernes, 27 de junio 2025, 12:18 Comenta Compartir

El Valencia entra en una nueva dimensión económica con el acuerdo del préstamo de Goldman Sachs, que nutrirá a la entidad con los 322 millones de euros que van exclusivamente para la finalización del Nou Mestalla, convirtiéndose en el gran protector de la salud financiera valencianista.

Hay dinero para terminar el nuevo estadio y ya no hay excusas. Pero también Peter Lim tiene ya vía libre para encontrar más fácilmente un comprador para sus acciones. Eso sí, la versión de su hijo y presidente, Kiat Lim, apunta precisamente en el sentido contrario, cuando aprovechando el anuncio del acuerdo, habló de que se refuerza así «nuestro compromiso a largo plazo con Valencia». De momento Kiat nunca ha deslizado la más mínima posibilidad del adiós –otra cosa es que la gente se lo crea–, algo que sí que llegó a apuntar Layhoon Chan.

Un día después del gran anuncio oficial del préstamo, el presidente del Valencia, que todavía no ha hecho ninguna aparición pública frente a los medios de comunicación o su afición desde que fue nombrado en su nuevo cargo, sí se ha pronunciado en las redes sociales. Y como suele ser habitual, de forma escueta y casi enigmática. El hijo del máximo accionista ha publicado una serie de fotografías en su perfil de Instagram, en los que parece regocijarse del acuerdo con Goldman Sachs.

La publicación de Kiat Lim, que no tiene ningún texto ni descripción, muestra tres fotografías. La primera es una captura de pantalla del artículo publicado por el medio singapurense Vulcan Post, en el que se lee el titular «Valencia CF completes S$480.18M financing for new stadium, to be one of the largest in Europe», estando en la foto el propio Kiat Lim y el Nou Mestalla.

La segunda imagen es la de un periódico de papel en inglés, del cual no se deduce cabecera. La fotografía muestra el artículo escrito en negro sobre blanco, también recogiendo la noticia del acuerdo con Goldman Sachs para acabar el nuevo estadio, con la fotografía del rostro del presidente del Valencia presente en la imagen. La tercera y última es otra captura de pantalla de una noticia de Internet, a través de un teletipo de la agencia Reuters, que se hace eco de la información del acuerdo para el préstamo.

Por tanto, Kiat Lim ha mostrado al mundo a través de su Instagram las noticias que hablan de su último logro como presidente del Valencia, es decir, el acuerdo con Goldman Sachs para el multimillonario préstamo que ayudará a finalizar las obras del Nou Mestalla y llevar al club blanquinegro a una nueva dimensión. Y por lo que parece, el hijo del máximo accionista singapurense, se muestra orgulloso de haberlo conseguido y le gusta verse en las portadas y artículos de los principales periódicos asiáticos.