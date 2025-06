La tardanza en las renovaciones del Valencia atrae el interés de los grandes de Europa

Marc Escribano Valencia Viernes, 27 de junio 2025, 09:30 Comenta Compartir

En el Valencia hay un melón abierto, más allá del de los fichajes, que es el de las renovaciones. Gran parte de la columna vertebral del equipo blanquinegro necesita actualizar sus vinculaciones contractuales ya que el crecimiento de la joven camada que lidera al conjunto valencianista así lo merece. Los César Tárrega, Cristhian Mosquera, Javi Guerra o Yarek Gasiorowski han dado pasos adelante y ya no son canteranos con proyección, son realidades del primer equipo.

Y eso lo saben los propios jugadores y por supuesto, sus entornos. Una renovación millonaria les subirá en el escalón salarial interno y les hará sentirse importantes, respaldados por el club en una demostración de apuesta por el futuro. El tema es que esas ofertas de renovación no terminan de concretarse. El Valencia tiene abiertos esos cuatro frentes a la vez y no parece avanzar en ninguno. Todos ellos están negociando con el club, pero los acuerdos no se alcanzan y el tiempo pasa. Y eso tiene consecuencias.

Por ejemplo, el Bolonia ya ha puesto sobre la mesa 10 millones de euros por César Tárrega. El central, que ha estado siendo titular con la selección española sub-21 en el Europeo, se ha revalorizado en esta última temporada y clubes de la zona noble europea le tienen echado el ojo. Y el Valencia, que de momento ha rechazado la oferta italiana, aspira a renovar el contrato del defensor para blindarlo de cara al futuro, además de aumentar su salario para ponerlo a la altura del rol que tiene actualmente.

El caso de Cristhian Mosquera es otro de los más sonados. El hispano-colombiano, pareja de Tárrega en la retaguardia de la selección española sub-21 y en el Valencia, termina su contrato en 2026, por lo que si el club no consigue firmar su renovación, a partir del 1 de enero será libre de firmar gratis por cualquier club. Es por ello que es quizá la operación más prioritaria, y en ese juego de tira y afoja de negociaciones, su entorno desliza intereses de equipos grandes como el Arsenal, que según Fabrizio Romano tendría ya un acuerdo personal con el futbolista. El Valencia sabe que si no consigue renovar a Mosquera, deberá venderlo este verano para no perder el activo a coste cero, y al menos, ingresar unos buenos millones que eso sí, estarían por debajo de su tasación de 30 'kilos' al estar en el último año de contrato.

Javi Guerra también necesita una renovación que le ponga a la altura de lo que es: uno de los mejores, si no el mejor jugador de la plantilla. Pero como el acuerdo no llega, otros peces gordos aparecen en escena, como el AC Milan. El conjunto italiano también puso sobre la mesa una oferta que rondaba los 20 millones de euros, que fue rechazada por el Valencia, que sabe que su precio está más cerca de los 30. Cabe recordar que el 30% de la venta, en caso de hacerse, irá a las arcas del Villarreal tal y como se estipuló en el traspaso que llevó al de Gilet a la Academia de Paterna desde Miralcamp.

Finalmente está el caso de Yarek Gasiorowski, que aunque es el que menos necesidad tiene de renovar ya que su rol en el Valencia no ha sido tan destacado, sí tiene tal proyección que equipos como el Feyenoord neerlandés se han acercado con propuestas superiores a los 7 millones para hacerse con sus servicios. El hispano-polaco busca tener minutos y sabe que en el Valencia es posible que no los tenga como titular, por lo que el club no cierra la puerta a una venta siempre que conserve un buen porcentaje de futura venta y bonus por objetivos que le permitan incrementar el botín definitivo en los siguientes años.

Por otro lado, aunque no es canterano, otro de los futbolistas que exige una renovación contractual es André Almeida. El centrocampista portugués es uno de los futbolistas con ficha del primer equipo que menos cobra y eso empieza a hartar a su entorno, que sabe que merece una ficha superior debido a su rol y su jerarquía en la plantilla que dirige Carlos Corberán. El luso espera una oferta del Valencia que de momento no llega, porque el club está centrado primero en blindar a sus canteranos.