Mosquera cumple 21 años con el interés del Arsenal en mente

Es verano, con el mercado de fichajes abierto, y pese a que los futbolistas exprimen sus últimos días de vacaciones antes de empezar la pretemporada, muchos no consiguen desconectar del todo porque no paran de recibir llamadas sobre intereses, ofertas o cuestiones sobre su futuro. Ese es el caso de Cristhian Mosquera, que finalizó recientemente sus compromisos con la selección española sub-21 en el Europeo y que apura su descanso antes de volver a mitades de julio al Valencia.

O no, porque su futuro está en el aire, y podría empezar la próxima temporada con otra camiseta. El central hispano-colombiano cumple años hoy, viernes 27 de junio. 21 primaveras para uno de los proyectos de defensor más asentados de la élite del fútbol europeo. Y eso, a sabiendas de que el futbolista entra en su último año de contrato ya que finaliza en 2026, es un caramelito para muchos de los grandes.

El Arsenal ha sido el último en sumarse a una lista de interesados en la que parecía que el RB Leipzig era el favorito. El conjunto inglés, entrenado por Mikel Arteta y que cuenta con varios futbolistas españoles en plantilla, es el que más fuerza está haciendo por el central del Valencia. No obstante, el deseo de Mosquera, tal y como expresó su propio agente Sergio Barila, es el de quedars en el Valencia, siempre y cuando la propuesta de renovación sea acorde al rol y jerarquía del chico.

🎂 Hoy es el cumpleaños de Cristhian Mosquera



¡Muchas felicidades! 🎉🥳 pic.twitter.com/xwonrnCA5K — Valencia CF (@valenciacf) June 27, 2025

Mosquera sopla este viernes las velas de su aniversario, y difícil será meterse en su cabeza para saber qué deseo habrá pedido por su cumpleaños. Lo que está claro es que el jugador quiere resolver pronto su futuro, ya que si no alcanza un acuerdo de renovación con el Valencia, y tampoco hay una oferta que sea aceptada por el club para un traspaso, podría llegar al 1 de enero de 2026 con la condición de ser agente libre, y firmar gratis a coste cero por otro club de cara a la temporada 2026-27, algo que en el Valencia no quieren que pase.

Con los 21 años recién cumplidos, Mosquera será el único valencianista que podrá seguir yendo convocado con la selección española sub-21, ya que los Javi Guerra, Diego López o César Tárrega se hacen mayores y ya no cumplen el requisito de edad para próximos torneos internacionales. Eso sí, cabe recordar que si Mosquera no recibe la llamada de la absoluta, podría incluso cambiar su nacionalidad y defender los colores de la selección de Colombia, algo que en principio no pasa por los planes del alicantino, pero que como posibilidad, podría darse en el futuro.