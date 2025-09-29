Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Valencia mantiene la suspensión de clases para este martes en la zona inundable y suman los colegios de la fachada marítima
Jaume Domènech, en su último partido con el Valencia. VCF

Un jugador del Valencia recientemente retirado comentará los partidos del equipo en televisión

El portero Jaume Domènech estará presente en las retransmisiones de los encuentros del conjunto de Mestalla en la plataforma DAZN

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:01

Jaume Domènech colgó los guantes hace unas semanas, retirándose oficialmente del fútbol profesional tras más de una década de carrera. El portero de Almenara, a sus 34 años, tomó la decisión para estar cerca de su familia en un momento complicado por un problema médico de uno de los suyos. «Lo primero, creo que es de justicia agradecer a todos los clubes que este verano se han puesto en contacto conmigo y me han mostrado su interés formal para que formase parte de sus proyectos, y por la paciencia que han tenido esperando a que pudiera tomar una decisión definitiva», afirmaba el propio Jaume en su comunicado de despedida, tras tener que decir que no a ofertas del extranjero, de Arabia y hasta otra de Primera División. «El fútbol es mi vida, mi pasión, pero las cosas no siempre suceden como a uno le gustaría. Cuelgo los guantes por una situación de salud de uno de los míos. Mi corazón y los valores que me han formado como persona me dicen que tengo que estar junto a ellos. Siento que ahora tengo que estar cerca de mi familia y no en la distancia», añadió después.

Ahora, el ya exjugador del Valencia afronta un nuevo reto profesional relacionado con el fútbol y que le mantendrá ligado de alguna forma al club de su vida. Y es que este lunes la plataforma DAZN ha anunciado que Jaume se incorpora a su equipo de comentaristas para las retransmisiones de los partidos del Valencia que se emitan en la cadena de streaming. Por tanto, se unirá a un elenco de exfutbolistas blanquinegros que ya han aparecido en los comentarios de DAZN, como Miguel Ángel Ferrer 'Mista', Vicente Rodríguez, David Villa o Gaizka Mendieta. En teoría, su primera participación estaba programada iba a ser el Valencia-Oviedo de este lunes, pero todo apunta a que el partido se aplazará por la alerta roja por lluvias, por lo que el estreno de Jaume en los micrófonos de DAZN tendrá que esperar.

Por poner en contexto, Jaume llegó a Paterna en el verano de 2013 para defender la portería del Mestalla, el filial del Valencia. Su rendimiento y profesionalidad le llevaron a debutar con el primer equipo el 12 de septiembre de 2015 en El Molinón ante el Sporting, y cierra su carrera como el undécimo portero del primer equipo con más partidos oficiales (122) en la historia del club. Destaca su participación crucial en la consecución del título de Copa del Rey de 2019 y el subcampeonato en la Copa del Rey de 2022. Además, fue uno de los capitanes del equipo, uno de los futbolistas más queridos en la plantilla y un ejemplo para los jóvenes jugadores de la Academia de Paterna.

