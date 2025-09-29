La vergüenza de LaLiga: el Valencia-Oviedo sigue sin suspenderse pese a la alerta roja El partido programado en Mestalla para este lunes a las 21 horas continúa en pie mientras barrancos se desbordan, calles se inundan, se cierran supermercados, se cancelan clases y se limita la movilidad

Se suspenden las clases. Se limita la movilidad. Se cierran los supermercados. Se inundan calles y se desbordan barrancos. Hay alerta roja desde hace un par de días. Y con todos esos condicionantes, a LaLiga de fútbol profesional española no le parece suficiente motivo como para suspender la disputa de un partido de fútbol. Y es que, cuando quedan unas diez horas para que se tenga que disputar el Valencia-Oviedo, todavía no se sabe nada de si se jugará o qué. Ambos clubes están en contacto con LaLiga y la RFEF, a la espera de una decisión que no llega, cuando a ojos de todo el mundo es evidente: no correr riesgos, suspender el partido y ya se jugará en otra fecha.

El partido, programado para las 21 horas de este lunes, sigue sin anuncios. Ni de suspensión o cancelación, ni tampoco de confirmación de que se vaya a jugar. La incertidumbre rodea a todos, tanto a valencianistas como a carbayones. El equipo entrenado por Carlos Corberán se concentrará esta mañana como hace habitualmente en las previas de los partidos de casa, con la incertidumbre de no saber si acabarán jugando. El Oviedo, por su parte, ya se ha desplazado a la ciudad y ayer se entrenó en la Ciudad Deportiva del Levante en Buñol, que le cedió las instalaciones.

Pero claro, la mayor preocupación no la tienen los protagonistas sobre el verde, si no los aficionados que quieren acudir a Mestalla, especialmente aquellos que se desplazan desde otras poblaciones lejanas y están obligados a coger transporte, ya sea público o privado. Y sobre todo, aquellos que vienen desde la zona cero de la pasada dana, con el trágico recuerdo en mente todavía. Un despropósito total. Y lo mejor de todo es que hay calendario de sobra. Por buena o mala suerte, tanto Valencia como Oviedo no disputan competiciones europeas, por lo que tendrán facilidad de encontrar un hueco entre semana en cualquier momento de la temporada para disputar el partido si se aplaza.

El único mensaje que se ha transmitido oficialmente a estas alturas es uno que puso el Valencia en sus redes sociales ayer domingo, en el que decía lo siguiente: «Las previsiones meteorológicas que se esperan para mañana lunes nos obligan a estar muy atentos de cara al partido que se jugará en Mestalla ante el Real Oviedo. Por ese motivo el club irá anunciando las medidas a tomar siempre en beneficio de los aficionados». El Oviedo, ayer antes de viajar, puso algo parecido: «Siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes, ponemos rumbo a Valencia.️ Precaución a los desplazados. Actualizad las alertas en los perfiles oficiales».